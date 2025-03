Pro Senectute

Weltrekordversuch am ESC: grösste Disco 60+

Zürich (ots)

Anlässlich des ESC 2025 veranstalten Pro Senectute und die SRG SSR eine ü60-Disco. Der exklusive Event für tanzfreudige Seniorinnen und Senioren findet am 3. Mai 2025 in der Messe Basel statt. Genau zwei Wochen vor dem grossen ESC-Finale unternehmen die Kooperationspartner damit einen Weltrekordversuch: die grösste Disco 60+. Limitierte Tickets sind ab heute online beziehbar.

Anlässlich des Eurovision Song Contest 2025 in Basel findet am Samstag, 3. Mai 2025, in der Eventlokalität Cube Concept Club vom Bambusnest auf dem Areal der Messe Basel eine nationale ü60-Party statt. In Kooperation mit der Basler Kantonalbank und der SRG SSR strebt Pro Senectute an diesem Event einen Weltrekord an: die grösste Disco 60+ der Welt. In einzigartiger ESC-Atmosphäre erleben die Teilnehmenden einen unvergesslichen Nachmittag mit grossartigen Hits und vielen Highlights.

Beats, Bewegung und Begegnung

Mit vielfältigen Kursangeboten wie Tanzkursen und Discos engagiert sich Pro Senectute für mehr Bewegung, soziale Teilhabe und Lebensfreude im fortgeschrittenen Alter. Mit der ESC Disco 60+ vereint Pro Senectute erstmals junggebliebene Seniorinnen und Senioren aus der ganzen Schweiz in der Disco.

Persönlicher ESC-Moment

Unter dem Disco-Motto "United by music. On the dancefloor." dürfen sich die Teilnehmenden der ESC Disco 60+ auf viele Höhepunkte freuen. Nach Türöffnung um 13 Uhr sorgen verschiedene DJs bis 18.00 Uhr für Disco Fever. Zu den grössten Hits aus den 60ern, 70ern und 80ern können Teilnehmende das Tanzbein schwingen und Geselligkeit erleben. Überraschungsgäste aus der grossen ESC-Community sorgen für Unterhaltung und persönliche ESC-Momente. Genussreiche Verpflegung liefert die nötige Energie für die Tanzfiguren. Die Lokalität ist zudem mit ausreichend Sitzgelegenheiten ausgestattet, um Verschnaufpausen und anregende Gespräche zu ermöglichen.

Limitierte nationale Tickets

Die Tickets für die ESC Disco 60+ sind ab heute, 11.00 Uhr, online beziehbar und stark limitiert. Nebst einem kostenlosen Welcome-Drink ist im Ticket für 29 Franken ein SBB-Coupon im Wert von 44 Franken inbegriffen. Die Bedingungen für die Einlösung des Coupons sind auf dem Eintrittsticket ersichtlich. Alle Informationen zum Event und zum Ticketkauf finden interessierte Discogängerinnen und -gänger auf prosenectute.ch/esc2025.