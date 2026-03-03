LID Pressecorner

In die Aargauer Weinwelt eintauchen

Medienmitteilung «Offene Weinkeller 2026»

Vom 1. bis 3. Mai 2026 lädt der Branchenverband Deutschschweizer Wein zu den «Offenen Weinkellern» ein. Winzerinnen und Winzer aus dem Kanton Aargau öffnen ihre Türen, um den Gästen mit Weindegustationen, Kellerführungen und Rundgängen durch die Weinberge ihr Handwerk näherzubringen.

Wein ist Kultur und Geschichte, Terroir und Herkunft, Genuss und Geselligkeit. Kurzum: Weine sind etwas Besonderes. All diese Facetten können vom 1. Mai bis 3. Mai anlässlich der «Offenen Weinkeller» kennengelernt werden. Das Klima der Weinbauregion Aargau ist mild und geprägt von den zahlreichen Gewässern, die den Kanton durchlaufen. Als Besonderheit gelten die kalkreichen Böden, die in allen Gebieten in unterschiedlichen Zusammensetzungen vorhanden sind und den Weinen viel Mineralität verleihen – ähnlich wie im Burgund, deshalb ist hier die Rebsorte Pinot Noir vorherrschend. Beim Weisswein konzentrieren sich die Aargauer auf den Müller-Thurgau.

Ein genussvolles Gesamterlebnis Die Vielfalt der Aargauer Weine kann an den «Offenen Weinkellern» erlebt werden. So geben die Winzerinnen und Winzer auf einem Rundgang durch die Reben oder einer Kellerführung aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit. Die Gäste erfahren, was ein Önologe nach der Weinlese und dem Keltern macht oder welche Traubensorten in der Weinbauregion Aargau momentan besonders angesagt sind. Auf zahlreichen Weingütern werden in stimmigem Ambiente neben gehaltvollen Tropfen auch lokale Speisen wie Käse oder Grillspezialitäten angeboten.

Die Öffnungsdaten und -zeiten der teilnehmenden Betriebe variieren. Unter deutschschweizerwein.ch sind sämtliche Informationen zu finden.

Kampagnenleitung

Jürg Loser, offeneweinkeller@deutschschweizerwein.ch, 071 552 13 37