Denner und IP-SUISSE spenden 100'000 Produkte

Zürich, 17. Dezember 2025

Medienmitteilung

Denner und IP-SUISSE spenden 100'000 Produkte

  • Denner und IP-SUISSE unterstützen Tischlein deck dich mit Verteilaktion
  • Warenspenden im Wert von CHF 150’000
  • Schwingerkönig Armon Orlik packt mit an

In ihrer jährlichen Verteilaktion unterstützen Denner und IP-SUISSE den Verein Tischlein deck dich mit der Abgabe von Lebensmitteln. Dazu gehören hochwertige IP-SUISSE-Produkte aus verantwortungsvoller Schweizer Landwirtschaft. Ab Anfang Dezember 2025 werden die Produkte während acht Wochen an den 168 Abgabestellen von Tischlein deck dich verteilt und kommen dort armutsbetroffenen Menschen zugute. Total werden 100'000 Produkte mit Wert von 150'000 CHF gespendet.

Willkommene Ergänzung

Alex Stähli, Geschäftsführer von Tischlein deck dich freut sich über die Unterstützung: "Die gespendeten Lebensmittel sind verschiedene Güter des täglichen Bedarfs mit einer langen Haltbarkeitsdauer und stellen für die Kundinnen und Kunden von Tischlein deck dich eine willkommene Unterstützung dar. Es freut uns, dass sich Unternehmen wie Denner und IP-SUISSE regelmässig für Menschen in Not einsetzen."

Zusammen mit Christophe Eggenschwiler, Geschäftsführer von IP-SUISSE und Andreas Stalder, Präsident von IP-SUISSE, packt auch Torsten Friedrich, CEO von Denner, an der Abgabestelle in Zürich (Zentralwäscherei) mit an. "Wir helfen dort, wo es am nötigsten ist. Gemeinsam mit unseren geschätzten Partnern von IP-SUISSE und Tischlein deck dich. Als Schweizer Detailhändler nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr und helfen mit – das ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit."

Mit vor Ort ist auch Schwingerkönig Armon Orlik, er unterstreicht die Bedeutung des Engagements: "Gute Ernährung sollte niemandem verwehrt sein. Zusammen mit IP-SUISSE setze ich mich dafür ein, dass Lebensmittel dort ankommen, wo sie dringend gebraucht werden. Tischlein deck dich leistet wertvolle Arbeit – und wir möchten helfen, diese noch sichtbarer zu machen.“

Kontakt Denner:
Medienstelle: +41 44 455 11 56 oder  medien@denner.ch
Kontakt IP-SUISSE: 
Medienstelle: +41 31 910 60 00 oder  media@ipsuisse.ch
Kontakt Tischlein deck dich: 
Projektleiterin Kommunikation / Medien: 052 224 44 96 oder  dina.hungerbuehler@tischlein.ch
