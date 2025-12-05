LID Pressecorner

È il momento degli interventi concreti su tutti i fronti

Berna, 5 dicembre 2025

Nel corso della riunione odierna, il comitato di PSL ha analizzato nel dettaglio la difficile congiuntura di mercato e le misure a breve termine necessarie per affrontarla. PSL rivolge un appello a tutti i partner della filiera, invitando ogni attore del mercato a dare il proprio contributo per migliorare rapidamente la situazione. Dal canto suo, durante le prossime settimane e i prossimi mesi PSL continuerà a puntare prioritariamente su misure coordinate e efficaci lungo gli assi d’intervento esistenti.

Al fine di riequilibrare il più rapidamente possibile la situazione sul mercato del latte e di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno, PSL si impegna con determinazione su diversi fronti di importanza decisiva:

Appoggia l’applicazione delle misure decise dall’IP Latte per alleggerire il mercato. Attualmente, queste misure includono l’esportazione di 2000 tonnellate di panna e 3530 tonnellate di burro.

Al contempo, chiede a tutti i primi acquirenti di latte di contribuire, in misura pari almeno alla loro quota proporzionale, ad alleggerire il mercato via le esportazioni. In totale si tratta di 126 milioni di chilogrammi di latte destinato alla regolazione, che includono le esportazioni già effettuate in primavera.

Al fine di garantire la stabilità del mercato, PSL si coordina con i partner della filiera affinché siano messe a disposizione capacità sufficienti per la regolazione del latte.

Inoltre, chiede che la fornitura di latte C sia facoltativa sin da subito, in modo da aprire canali di smaltimento alternativi e permettere alle non-forniture di contribuire all’alleggerimento del mercato.

PSL si augura anche che i primi acquirenti di latte comunichino immediatamente e in modo trasparente gli incentivi di prezzo per la non-produzione di latte C. Attualmente, PSL presuppone un prezzo del latte C compreso tra 25 e 30 centesimi.

Infine, PSL ritiene che un potenziale significativo risieda nell’aumento della quota di prodotti svizzeri sugli scaffali latte e latticini dei discount.

PSL invita tutte le parti interessate a sostenere attivamente queste misure e a metterle in atto senza indugio. Solo attraverso un’azione comune e risoluta sarà possibile limitare al minimo le ripercussioni negative, ripristinare rapidamente la stabilità del mercato e garantirla in modo duraturo.

Informazioni Christa Brügger, direttrice Comunicazione PSL, 031 359 52 14