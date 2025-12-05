PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von LID Pressecorner mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

LID Pressecorner

Jetzt braucht es überall konkrete Taten

Ein Dokument

MEDIENMITTEILUNG Bern, 05. Dezember 2025

Jetzt braucht es überall konkrete Taten

An der heutigen Vorstandssitzung hat die SMP eine Standortbestimmung zur Bewältigung der kurzfristig angespannten Marktlage vorgenommen. Die Schweizer Milchproduzenten richten sich mit einem Appell an alle Branchenpartner: Alle Marktakteure sind gefordert, ihren Beitrag zur raschen Entspannung der Situation zu leisten. Die SMP setzt in den kommenden Wochen und Monaten unverändert und mit höchster Priorität auf koordinierte und wirksame Massnahmen entlang der bestehenden Handlungsachsen.

Um die Situation am Milchmarkt so schnell wie möglich ins Gleichgewicht zu bringen und das inländische Marktpotenzial voll auszuschöpfen, engagiert sich die SMP mit Nachdruck in mehreren zentralen Bereichen:

  • Sie unterstützt die Umsetzung der aktuell in der BO Milch beschlossenen Export-Massnahmen zur Marktentlastung. Diese umfassen aktuell den Export von 2’000 Tonnen Rahm und 3’530 Tonnen Butter.
  • Gleichzeitig fordert die SMP von allen Erstmilchkäufern, dass sie mindestens ihren proportionalen Anteil an der Export-Abräumung leisten. Insgesamt geht es dabei um 126 Millionen Kilogramm Reguliermilch, wobei die bereits im Frühjahr getätigte Exporte darin berücksichtigt sind.
  • Um die Marktstabilität sicherzustellen, koordiniert die SMP gemeinsam mit den Branchenpartnern, dass ausreichende Kapazitäten für die Regulierung der Milchbereitgestellt werden.
  • Zudem verlangt die SMP eine sofortige Freiwilligkeit von C-Milch, damit alternative Verwertungswege ermöglicht und gezielte Nicht-Einlieferungen als Beitrag zur Marktentlastung gefördert werden.
  • Weiter erwartet die SMP von den Erstmilchkäufern, dass sie die Preisanreize zur Nicht-Produktion von C-Milch unverzüglich und transparent kommunizieren. Aktuell geht die SMP von einem C-Milchpreis von 25–30 Rappen aus.
  • Die SMP sieht auch wesentliches Potenzial darin, den Swissness-Anteil in den Discounter-Verkaufsregalen bei Milch und Milchprodukten zu erhöhen.

Die SMP ruft alle Beteiligten dazu auf, diese Massnahmen aktiv zu unterstützen und ohne Verzögerung umzusetzen. Nur durch ein gemeinsames, entschlossenes Vorgehen kann die «Bremsspur» kurzgehalten, die Marktstabilität zeitnah wiederhergestellt und nachhaltig gesichert werden.

Auskünfte
Christa Brügger, Leiterin Kommunikation SMP, 031 359 52 14
Alle Storys
Folgen
Keine Story von LID Pressecorner mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: LID Pressecorner
Weitere Storys: LID Pressecorner
Alle Storys Alle
  • 05.12.2025 – 12:00

    È il momento degli interventi concreti su tutti i fronti

    COMUNICATO STAMPA SMP/PSL - swissmilk Berna, 5 dicembre 2025 È il momento degli interventi concreti su tutti i fronti Nel corso della riunione odierna, il comitato di PSL ha analizzato nel dettaglio la difficile congiuntura di mercato e le misure a breve termine necessarie per affrontarla. PSL rivolge un appello a tutti i partner della filiera, invitando ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 03.12.2025 – 17:00

    Zuckerfabrik Frauenfeld – Kalkofen definitiv ausser Betrieb

    Medienmitteilung vom 3. Dezember 2025 Am Sonntag, 23. November 2025 wurde die Produktion in der Zuckerfabrik Frauenfeld gestoppt. Grund war ein unerwarteter technischer Defekt am Kalkofen, der unmittelbar danach abgeschaltet wurde. Die Ermittlungen zum Ausmass des Schadens zeigen, dass es sich ökonomisch nicht mehr lohnt, diesen zu reparieren. Alternative ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren