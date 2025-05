Echtes Gold übers Smartphone: Mit willbe jetzt schon ab 1 Gramm in echtes Gold investieren - per Webcam sichtbar.

Liechtensteinische Landesbank AG

Gold zieht an. Seit jeher ranken sich Mythen um das Edelmetall - vom Schatz in dunklen Höhlen bis zu sagenhaften Rheinströmen, in denen Reichtum verborgen lag. Heute ist Gold weder verflucht noch verloren: Es liegt gut sichtbar und sicher verwahrt etwa im Fürstentum Liechtenstein, nur wenige Schritte vom Rhein entfernt. Wer über die Finanz-App willbe der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) investiert, besitzt echtes Gold - ab 1 Gramm, gelagert in Hochsicherheit, per Webcam jederzeit einsehbar. Eine Wertanlage, die bleibt und geschützt ist vor jenen, die sie sich sonst heimlich aneignen wollten.

In stürmischen Zeiten sehnen sich viele Menschen nach einem Anker für ihr Vermögen - und Gold ist dafür ein echter Klassiker. Jetzt wird der Einstieg in diese Anlageform so einfach wie noch nie: Mit wenigen Klicks lässt sich über willbe echtes Gold kaufen und verkaufen - ganz ohne Papierkram oder Schalterbesuch. Und: Die Lagerung erfolgt nicht irgendwo, sondern bei der Liechtensteinischen Landesbank - einem der sichersten Finanzhäuser Europas mit 160 Jahren Geschichte und Top-Rating. Das Gold liegt dort im Banktresor - deutlich sicherer als unterm Kopfkissen. Wer will, kann es aber auch zu sich nach Hause holen.

Gold kaufen leicht gemacht - transparent, sicher aufbewahrt und mobil

Investieren ab 1 Gramm - Kauf und Verkauf direkt in der App

- Kauf und Verkauf direkt in der App Keine Transaktionsgebühren

Nur 0,5 % Aufpreis auf den aktuellen Goldkurs - günstiger als viele Händler

auf den aktuellen Goldkurs - günstiger als viele Händler Sichere Lagerung im Hochsicherheits-Tresor der LLB in Liechtenstein

im Hochsicherheits-Tresor der LLB in Liechtenstein Bis 31.12.2025: keine Lagergebühr

Webcam: Goldbarren in der App anschauen

Die Preise in der App werden alle fünf Minuten aktualisiert. Wer Gold kauft, zahlt nur einen kleinen Aufschlag von 0,5 Prozent auf den jeweils aktuellen Börsenkurs - ganz ohne versteckte Kosten oder zusätzliche Gebühren. Bis Ende des Jahres übernimmt willbe sogar die Lagerkosten - erst ab dem 1. Januar 2026 wird eine jährliche Lagergebühr von 0,5 Prozent fällig.

"Gerade jetzt, wo viele Menschen sich Gedanken um die Stabilität ihres Geldes machen, bieten wir mit der Kombination aus echtem Gold und digitalem Kauf einen einfachen, sicheren Zugang zu einem Vermögensanker", sagt Wolfgang Mair, Leiter digitale Geschäftsmodelle bei der LLB. "Und durch die Lagerung ausserhalb der EU - bei uns in Liechtenstein - bekommt das Ganze noch eine zusätzliche geopolitische Absicherung."

Gold ist kein Allheilmittel - aber ein sinnvoller Teil eines klug gestreuten Portfolios. Mit willbe ist der Einstieg ins Edelmetall jetzt so einfach wie Online-Shopping - nur mit mehr Glanz.