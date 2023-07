LID Pressecorner

GRAND PRIX DU VIN SUISSE. DIE ORIGINALVERSION. SEIT 2004.

In Sierre findet die Weinprämierung Grand Prix du Vin Suisse statt, an der die besten Weine des Jahres gekürt werden.

Sierre, die Sonnenstadt und Schweizer Weinhauptstadt, empfängt ab Montag, dem 24. Juli, für fünf Tage den Grand Prix du Vin Suisse 2023. Diese 17. Ausgabe ehrt die hervorragende Qualität des Schweizer Weinerbes. Mehr als 160 Degustatoren aus allen Landesteilen werden die besten Weine des Jahres prämieren.

Der Grand Prix du Vin Suisse ist weit mehr als eine einfache Weinprämierung. Es handelt sich um eine grossartige Vitrine, die das Know-how und die Leidenschaft der einheimischen Weinproduzenten ins Rampenlicht stellt und den Schweizer Winzerinnen und Winzer eine gute Gelegenheit bietet, sich zu präsentieren.

Vom 24. bis 28. Juli werden mehr als 160 Degustatoren aus der ganzen Schweiz die 2'740 eingereichten Muster, die die Vielfalt der Schweizer Weine darstellen, verkosten und beurteilen. Die besten Crus des Jahres aus jeder der 15 bewerteten Kategorien werden an der "Gala des Schweizer Weins" am 6. Oktober 2023 im Kursaal in Bern bekannt gegeben.

«Jedes Jurymitglied bringt seinen erfahrenen Gaumen und seine fundierten Kenntnisse der Nuancen mit, die einen guten Wein von einem ausserordentlichen Wein unterscheiden. Die Rolle dieser Degustatoren ist massgebend, um den Reichtum und die Mannigfaltigkeit der Schweizer Weine zu bewerten, um somit das Beste des einheimischen Weinbaus an den Tag zu bringen», erklärt Fabienne Bruttin, Direktorin der Vereinigung VINEA. Die Verkostungen werden vom Tessiner Önologen und Vizepräsident der VINEA Daniele Maffei beaufsichtigt.

VINUM-Direktor Nicolas Montemarano betont gerne: «Der Grand Prix du Vin Suisse hat es geschafft, Menschen, Gesichter und Geschichten hinter den Weinen zu stellen. Um die Seele eines Weins zu verstehen, müssen wir erkennen, wer den Wein kreiert hat und sich hinter dem Etikett verbirgt.»

VINUM und die Vereinigung VINEA freuen sich, Gastgeber dieser aussergewöhnlichen Veranstaltung zu sein, die die Vielfalt und den Reichtum des helvetischen Weinerbes hervorhebt und die Position von Sierre als wahre Weinhauptstadt der Schweiz untermauert.

Übersicht der wichtigsten Daten:

Verkostungen durch die Jurymitglieder vom 24. bis 28. Juli 2023 in Sierre.

in Sierre. Die Resultate werden spätestens per Mitte August 2023 bekanntgegeben.

werden spätestens per Mitte August 2023 bekanntgegeben. Die grosse "Gala du Vin Suisse" findet am 6. Oktober 2023 im Kursaal in Bern statt.

Zusätzliche Informationen / Fotos auf Anfrage:

Fabienne Bruttin, Direktorin der Vereinigung VINEA, Tel. 079 703 76 12, fabienne.bruttin@vinea.ch

Nicola Montemarano, Direktor des Magazins VINUM, Tel. 044 268 52 40, nicola.montemarano@vinum.ch