Neue Marktpositionierung und Gründung der GES AG

Veränderte Rolle mit mehr Nähe zum Kunden

Geschätzte Kunden und Geschäftspartnerinnen

Die Genossenschaft Gemüse Erzeuger Seeland wird im Zuge ihrer neuen MarktPositionierung zur Gemüse Erzeuger Seeland AG. Mit diesem Meilenstein will die GES ihr Geschäftsmodell mit mehr Nähe des Produzenten zum Kunden weiter entwickeln und das Seeland als wertvollen Produktionsstandort stärken.

Die Produzentenorganisation vermarktet sich selbst

Seit der Gründung der Genossenschaft Gemüse Erzeuger Seeland (GES) am 24. Mai 2012 hat die GES ihre Geschäftstätigkeit ständig weiterentwickelt. Um auch in Zukunft bestehen zu können, will die GES die Kundenbedürfnisse noch besser wahrnehmen, die Wirtschaftlichkeit gewährleisten und die Nähe der Produzenten zu den Kunden noch mehr ins Zentrum rücken. Seit Saison-Start im Frühjahr 2023 vermarktet die GES ihre Produkte selbst. Für die Verarbeitung und Logistik arbeitet sie mit zwei bewährten Dienstleistungs-Partnern zusammen.

Gründung der GES AG zur Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeit

Am 11. Juli 2023 wurde an der Gründerversammlung in Aarberg die Gemüse Erzeuger Seeland AG mit 30 Produzenten als Aktionäre gegründet. Mit der neuen AG werden die Strukturen für eine strategische Weiterentwicklung der Unternehmenstätigkeit geschaffen. Die bisherige Genossenschaft Gemüse Erzeuger Seeland wird nach einer Übergangsphase des operativen Geschäfts aufgelöst.

Verwaltungsrat und Geschäftsführung

In der neuen GES AG haben von den gesamthaft 30 Aktionären mit Simon Hämmerli, Simon Van der Veer, Michael Moser und Stefan Rothermann vier Produzenten Einsitz im Verwaltungsrat. Matthias Zurflüh komplettiert in der Funktion als Verwaltungsratspräsident den Verwaltungsrat. Corinne Fernes leitet als Geschäftsführerin das operative Geschäft des Unternehmens.

Der Präsident und die Verwaltung der GES danken dem langjährigen Geschäftsführer Sam Zurbrügg für seine umsichtige Leitung der Genossenschaft und die erfolgreiche Umsetzung der Transformation. Er wird sich künftig auf seine Tätigkeit in der Energiebranche fokussieren, der GES AG jedoch weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

Die GES AG dankt ihren geschätzten Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen und wird alles daransetzen, ihre Kunden auch weiterhin mit Qualität und Kontinuität aus der Region zu begeistern.

Herzliche Grüsse

Ulrich Kilchhofer

Präsident GES

Matthias Zurflüh

Verwaltungsratspräsident GES AG

Gemüse Erzeuger Seeland AG Lagerhausstrasse 16 CH-3225 Müntschemier info@gemueseerzeuger.ch