The 7th International Symposium on Dairy Cow Nutrition and Milk Quality

Umsetzung des „China Excellent Milk Project" erregt Aufmerksamkeit der weltweiten Milchwirtschaft

Peking (ots/PRNewswire)

Kürzlich fanden das 7. internationale Symposium über die Ernährung von Milchkühen und die Milchqualität sowie das 4. China Excellent Milk Project Pasteurized Milk Development Forum statt. Sie wurden vom Institut für Tierwissenschaften, CAAS, dem Institut für Lebensmittel- und Ernährungsentwicklung, MARA, der Dairy Association of China, der American Dairy Science Association, dem neuseeländischen Ministerium für Primärindustrien und der dänischen Veterinär- und Lebensmittelbehörde virtuell in Peking organisiert.

Experten und Wissenschaftler aus China, den Vereinigten Staaten, Australien, Neuseeland, Belgien und den Niederlanden wurden zur Teilnahme an dem Symposium eingeladen. Auf der Konferenz wurde die Verwendung des Logos „China Excellent Milk Project" freigegeben, und Fujian Changfu Dairy Co., Ltd. wurde das erste Unternehmen in China, das die vollständige Genehmigung für das Logo erhielt. 64 chinesische Molkereiunternehmen veröffentlichten ein gemeinsames Aktionsprogramm zur Erzeugung hochwertiger Milch in China.

Das „China Excellent Milk Project", das sich auf die Veredelung von Rohmilch, umweltfreundliche, kohlenstoffarme Technologien und hochwertigen Milchkonsum fokussiert, ist zu einer wichtigen Maßnahme geworden, die zur Umsetzung des staatlichen Volksernährungsprogramms und der Strategie für ein gesundes China beiträgt. Die Umsetzung des „China Excellent Milk Project" hat den Lactoferrin-Gehalt der pasteurisierten Qualitätsmilch in China von 10,4 mg/L im Jahr 2017 auf 44,8 mg/L im Jahr 2021 erhöht – achtmal mehr als bei importierten Produkten. Chinas heimische Milchindustrie entwickelt sich vom traditionellen homogenen Wettbewerb, der sich auf wechselnde Farben, Sorten und überzogene Werbeverpackungen stützt, hin zur Verbesserung der internen Qualität.

Nan Zheng, Leiterin des Implementierungsteams des „China Excellent Milk Project" und Executive Vice President der China Excellent Milk Alliance, hat zusammen mit ihrem Team den ersten internationalen Standard für den Nachweis von Lactoferrin entwickelt und eine dreidimensionale Methode zur Bewertung der Milchqualität auf der Grundlage von Enzymen, aktiven Proteinen und Furosin geschaffen.

