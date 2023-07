LID Pressecorner

Hoher Besuch am 1. August-Brunch

Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 24. Juli 2023

Bei rund 260 Bauernfamilien laufen die Vorbereitungen für ihren 1. August-Brunch auf Hochtouren. Der Hof wird herausgeputzt und für den Nationalfeiertag dekoriert. Die Plätze sind heiss begehrt und erste Gastgeberhöfe melden ihren Anlass bereits als ausgebucht. Dieses Jahr nehmen gleich drei Vertreter der Landesregierung an einem 1. August-Brunch respektive an der Brunch-Wanderung am Tag zuvor teil.

Es ist wieder so weit, rund 260 Betriebe in der ganzen Schweiz öffnen ihre Türen und laden zum traditionellen 1. August-Brunch auf dem Bauernhof ein. Überall herrscht Hochbetrieb, die Scheune wird herausgeputzt und der Hof für den Nationalfeiertag dekoriert. Die Nachfrage ist gross und einzelne Betriebe melden ihren Anlass bereits als ausgebucht. Im Kanton Schwyz bereitet sich die Alpkäserei Lipplisbüel in Muotathal auf den Besuch von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider vor. Im Kanton Fribourg freut sich der Trychlerklub Spitzflueh auf der Alp Seeweid in Schwarzsee auf Bundesrat Guy Parmelin. Bereits einen Tag vor dem Nationalfeiertag begleitet Bundesrat Ignazio Cassis rund 160 Leserinnen und Lesern der «Schweizer Illustrierte» auf eine Wanderung durch das Gotthardgebiet. Auf der Alp Sorescia wartet dabei ein typischer Tessiner Bauernhof-Brunch mit feiner Polenta, Wurst und Käse auf die Wanderfreunde.

Neben selbstgebackenem Zopf, Müesli, hübsch dekorierten Käse- und Fleischplatten bieten die Brunchhöfe auch eine bodenständige Atmosphäre, einen Einblick in ihren Hof und viele Entdeckungsmöglichkeiten für die Erwachsenen sowie für die Kinder. Den gegenseitigen Austausch pflegen und Verständnis schaffen – all das ist am 1. August-Brunch möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich, weitere Informationen sind auf der Webseite www.brunch.ch zu finden.

Rückfragen:

Schweizer Bauernverband, Andrea Camadini, Projektleiterin, 5201 Brugg, 056 462 52 03 AGORA, Carine Théraulaz, Coordination du Brunch pour la Romandie, 1000 Lausanne, 021 614 04 74 Unione Contadini Ticinesi, Carolina Pedretti, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 90 www.brunch.ch; info@brunch.ch