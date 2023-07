LID Pressecorner

Heftige Unwetter mit Sturm und Hagel vom 11. und 12. Juli 2023

Sturm und Hagel verursachten Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen vor allem in den Kantonen Waadt, Jura, Bern, Aargau, Luzern, Zürich und Thurgau. Die Schweizer Hagel erwartet rund 2'500 Schadenmeldungen mit einer geschätzten Schadensumme an versicherten Kulturen von rund 10 Mio. Schweizer Franken.

Angaben zu den Hagel- und Sturm-Ereignissen vom 11. und 12. Juli 2023:

Betroffene Kantone: VD, JU, BE, AG, LU, ZH und TG

Betroffene versicherte landwirtschaftliche Kulturen: Ackerkulturen, Gärtnereien und Baumschulen, Grasland, Obst und Beeren, Tabak sowie Wein

Erwartete Anzahl Schadenmeldungen: 2'500

Erwartete Schadensumme an versicherten landwirtschaftlichen Kulturen: rund 10 Mio. Schweizer Franken

Um die betroffenen Versicherten rasch zu unterstützen, werden die Expertinnen und -experten in den kommenden Tagen mit der Schadenserhebung starten. Die Schweizer Hagel garantiert den betroffenen Versicherten eine rasche und professionelle Schadenabschätzung durch erfahrene Expertinnen und Experten.

Hinweis: Versicherungsnehmende können Schäden vorzugsweise per Internet unter www.hagel.ch oder per Post melden.

Die 1880 gegründete Schweizer Hagel bietet national und im angrenzenden Ausland eine umfassende Versicherungsdeckung für landwirtschaftliche Kulturen an. Als Genossenschaft schüttet sie Überschüsse an ihre Mitglieder in Form von Prämienrückvergütungen aus. Die Schweizer Hagel hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und beschäftigt im In -und Ausland rund 80 Mitarbeitende zzgl. 720 nebenamtliche Agentinnen und Agenten sowie Expertinnen und Experten. Weitere Informationen zur Schweizer Hagel finden Sie unter www.hagel.ch

Kontakt: Hansueli Lusti, Stellvertretender Direktor, und Esther Böhler, Mediensprecherin, Tel. 044 257 22 11