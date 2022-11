Nanotech Energy Inc.

Ist dies die einzige Batterie, die einen Beschuss übersteht? Nanotech Energy weist bisher unübertroffene Sicherheitsleistung nach

Hochbelastbarkeitstest demonstriert spektakuläre Beständigkeit Graphen-basierter Lithium-Ionen-Batterien von Nanotech

SUNNY ISLES BEACH, Ft. Lauderdale, 17. November 2022 /PRNewswire/-- Die bemerkenswerten und beispiellosen nichtbrennbaren Eigenschaften der Graphen-Batterien von Nanotech Energy wurden in einem neuen Hochbelastbarkeitstest auf spektakuläre Weise unter Beweis gestellt.

Eine Graphen-basierte Lithium-Ionen-Batteriezelle 18650 von Nanotech wurde mit einem 4,5BRA-Geschoss mit einer Geschwindigkeit von 890 m/s beschossen. Trotz des heftigen Aufpralls geriet die Batterie nicht in Brand und hielt sogar ihre Ladung.

Eine zum Vergleich getestete kommerzielle Batteriezelle 18650, auf die mit einem 4,5BRA-Geschoss mit einer Geschwindigkeit von 888 m/s gefeuert wurde, ging im Gegensatz dazu sofort in Flammen auf und konnte ihre Ladung nicht mehr beibehalten.

Dr. Jack Kavanaugh, CEO und Vorsitzender von Nanotech Energy, Inc., erklärte hierzu: „In den letzten Tagen und Wochen stand die Batteriesicherheit wie nie zuvor im Mittelpunkt. Der jüngste Brand eines Hochhauses in New York City ist nur einer von vielen Bränden, die durch herkömmliche lithium-Ionen-Batterien verursacht wurden. Die Batterietechnologie spielt eine bedeutende Rolle für die Energietechnik der Zukunft. Doch der Sicherheit muss höchste Priorität eingeräumt werden, wenn wir als Gesellschaft künftig stärker auf sie angewiesen sind. Genau aus diesem Grund sind wir Vorreiter für sichere Batterielösungen.

Die Ergebnisse des neuen Hochbelastbarkeitstest untermauern frühere Erkenntnisse über Graphen-basierte Lithium-Ionen-Batterien von Nanotech. Im Sommer 2022 stellten sie in zwei weiteren Tests Standard-Lithium-Ionen-Batterien in den Schatten.

Bei einem Belastbarkeitstest mit einem Nagel erreichten herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien innerhalb eines Sekundenbruchteils bereits eine Temperatur von 700°C. Im Gegensatz dazu blieben die Graphen-Batterien von Nanotech intakt, fingen kein Feuer, explodierten nicht und wiesen nur ein kleines Loch in der Batteriezelle auf.

In einem Hitzebelastungstest wurden beide Batterien auf Extremtemperaturen erhitzt. Die herkömmliche Lithium-Ionen-Batterie durchlief eine irreversible Veränderung und verbrannte bei 150°C vollständig. Als im Gegensatz dazu eine mit Graphen-Batterie von Nanotech auf 150°C erhitzt wurde, behielt sie ihre Leistung noch fast zwei Stunden lang bei. Eine weitere Erhitzung der Batterie auf 180°C führte zwar zu einer Zellenbelüftung, rief aber keinen Brand und keine Explosion hervor.

Dr. Jack Kavanaugh fügte hinzu: Nanotech arbeitet in mehreren Branchen daran, eine Elektrifizierung zu unterstützen, wo die Sicherheit am wichtigsten ist. Unsere nichtbrennbaren Batterien können die Unterhaltungselektronik, Elektrofahrzeuge, die Energiespeicherung zu Hause und im stationären Einsatz sowie Drohnen und die Marineindustrie völlig transformieren."

Die unternehmenseigenen, nichtbrennbaren Batterien von Nanotech Energy sind sicher, langlebig und weisen einen äußerst breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +60 °C auf. Nanotech kann Proben von Graphen-Batteriezellen in Form verschiedener Pouch-Zellen sowie in zylindrischen Formen bereitstellen.

Informationen zu Nanotech Energy Nanotech Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, transformative, auf Graphen basierende Energiespeicherprodukte aus dem Forschungslabor auf den Massenmarkt zu bringen. Unser einlagiges Graphenmaterial mit einer besonders großen Oberfläche wird bereits in mehreren Anwendungen eingesetzt, darunter nicht brennbare Lithium-Ionen-Batterien, transparente leitfähige Elektroden, leitfähige Tinten, gedruckte Elektronik, leitfähiges Epoxid, antistatische Beschichtungen und EMI-Abschirmung (elektromagnetische Störungen).

Nanotech Energy wurde 2014 von den bekannten UCLA-Wissenschaftlern, Dr. Richard Kaner und Dr. Maher El-Kapital sowie von dem Unternehmer Dr. Jack Kavanaugh gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und wird vom Multiverse Investment Fund der Fubon Financial Group sowie anderen strategischen Investoren unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf https://nanotechenergy.com.

Alle hier erwähnten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

