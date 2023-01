Abraxas

Medienmitteilung: Raphael Mettan wird neuer Leiter Infrastructure & Outsourcing von Abraxas

Raphael Mettan wird neuer Leiter Infrastructure & Outsourcing von Abraxas

St. Gallen, 26. Januar 2023 – Der Verwaltungsrat von Abraxas hat Raphael Mettan per 1. Juni 2023 in die Geschäftsleitung berufen. Er tritt die Nachfolge von Christian Manser als Bereichsleiter Infrastructure & Outsourcing an.

Raphael Mettan (49) wechselt von IBM DACH zur Abraxas Informatik AG. Er tritt die Nachfolge von Christian Manser an, der sich wie kürzlich vermeldet entschieden hat, Abraxas zu verlassen. Der neue Verantwortliche des wichtigen Geschäftsbereichs Infrastructure & Outsourcing (IOS) wird damit auch Mitglied der Abraxas-Geschäftsleitung.

«Raphael Mettan ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit und bringt die nötige strategische Kompetenz und den breiten Erfahrungshorizont mit, um die laufende Weiterentwicklung von Abraxas zur Multi-Cloud-Providerin der öffentlichen Hand nutzen- und kundenorientiert leiten zu können», ist CEO Reto Gutmann überzeugt. Zu seinen zentralen Aufgaben gehört es gleichzeitig, die Stabilität und Zuverlässigkeit der IT-Infrastruktur und Outsourcing-Dienstleistungen mit seinem Team zu gewährleisten.

Raphael MettanRaphael Mettan ist seit 25 Jahren an der Schnittstelle von IT und Business tätig, dies seit 2001 in unterschiedlichen Positionen bei IBM Schweiz und IBM DACH. Derzeit ist Mettan Business Leader Security Services DACH Business Unit bei IBM DACH und hat Profit/Loss-Gesamtverantwortung DACH. Seine vormaligen Karrierestationen waren bei IBM insbesondere die jeweilige Leitung im Bereich Infrastructure Services, Consulting und des Kompetenzzentrums GEVER im Schweizer Public-Sektor.

Mettan hat einen Abschluss der Universität St. Gallen lic. oec. HSG sowie mehrere berufsbegleitende Weiterbildungen u.a. an der Insead Business School und London Business School sowie Zertifizierungen in «Journey to the Cloud» oder «Red Hat Openshift» aufzuweisen.

Die Abraxas Informatik AG ist die grösste Anbieterin durchgängiger IT-Lösungen für die öffent­liche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen beschäftigt rund 950 Mitarbei­terinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behör­den, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

