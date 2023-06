PANINI SUISSE AG

FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023(TM)

Offizielle Stickerkollektion von Panini: das Beyond Greatness(TM)-Sammelerlebnis!

Wollerau (ots)

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023(TM) wird die aufregendste und meistgesehene Auflage des Wettbewerbs in seiner Geschichte werden, wenn 32 Mannschaften vor der atemberaubenden Kulisse der unglaublichen Landschaften in Australien und Neuseeland spielen. Acht Nationen geben ihr Turnierdebüt und die besten Spielerinnen der Welt wollen dem amtierenden Weltmeister USA den Titel streitig machen. Viele Elemente machen dieses Ereignis zu etwas ganz Besonderem. Eines davon ist die offizielle Panini Stickerkollektion, die bereits in der vierten Auflage erscheint.

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023(TM) Stickerkollektion spiegelt die zunehmende Bedeutung und die wachsende Fangemeinde wider, die dieser Event in der ganzen Welt gefunden hat.

Die Schweiz nimmt zum zweiten Mal an der Endrunde der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft(TM) teil. Das Team debütierte 2015, als es die Schweizerinnen durch die Gruppenphase des Turniers schafften, dann aber im Achtelfinale gegen Gastgeber Kanada ausschieden. Sieben Spielerinnen aus dem aktuellen Kader waren auch bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft(TM) 2015 dabei, als die Schweiz zum ersten Mal an diesem Wettbewerb teilnahm: Gaëlle Thalmann, Noelle Maritz, Eseosa Aigbogun, Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorcevic, Ramona Bachmann und Fabienne Humm. In diesem Jahr ist Coumba Sow dabei, die mit neun Toren die beste Torschützin der Schweizer Qualifikationsgruppe war und dem Team zum zweiten Platz hinter Italien verhalf.

Diesmal zählt das Album 80 Seiten und umfasst 580 Sticker. Alle 32 qualifizierten Mannschaften sind mit ihren offiziellen Trikots und Badges vertreten, dazu kommt ein Kader von 16 Spielerinnen. Auf den zwei Seiten, die jeder Nation gewidmet sind, findet sich der Sticker des jeweiligen Verbandes sowie eine Übersicht über den Weg zur Qualifikation, den Spielplan der Mannschaft und die Anzahl der Tore, die das Team bei früheren Auflagen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft(TM) erzielt hat.

Eine weitere Bereicherung des Albums ist die faszinierende Rubrik Beyond Greatness(TM), die ihren Namen dem offiziellen Slogan des Wettbewerbs entlehnt. Auf 32 speziellen Stickern können Sie die inspirierende Geschichte einer Spielerin jeder Mannschaft entdecken, die in ihrem Leben das gleiche Engagement, den gleichen Mut und die gleiche Entschlossenheit zeigt wie auf dem Spielfeld. Darüber hinaus gibt es die Informationen zu den Austragungsorten und Stadien des Turniers. Komplettiert wird die Sammlung durch eine Reihe spezieller Bilder wie etwa dem Logo, dem Pokal, dem Maskottchen und dem offiziellen Ball des Wettbewerbs. Diese Kollektion bietet alles, was man braucht, um zu 100 % in das Herz und die Seele der Veranstaltung einzutauchen.

Zum ersten Mal wird eine digitale Version des Panini FIFA Women's World Cup 2023(TM) Stickeralbums für Sammler auch auf FIFA.com erhältlich sein. Spielen Sie mit der von Panini und Coca-Cola präsentierten Beyond Greatness(TM) FIFA® Panini-Kollektion, indem Sie die Promo-Codes verwenden, die auf dem speziellen Coupon in allen Panini FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023(TM)-Stickerpacks, die weltweit im Einzelhandel erhältlich sind, enthalten sind. Die digitale App für das Panini Album kann unter `fifa.com/paninicollection` abgerufen werden und bietet den Nutzern die Möglichkeit, 11 Spielerinnen von jedem der 32 teilnehmenden Teams zu sammeln und 14 spezielle Team Believers-Sticker von Coca-Cola durch Scannen von Coke- und Coke Zero-Etiketten zu erhalten. In der FIFA Play Zone unter "play.fifa.com" können die Nutzer ausserdem jeden Tag ein digitales Bonuspaket anfordern. Wer es schafft, sein digitales Panini 2023-Album vollständig zu füllen, hat ausserdem die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen.

Die Kollektion ist ab jetzt am k kiosk, bei avec, Press&Books, Coop und im Panini Onlineshop ( www.panini.ch) erhältlich.