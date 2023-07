LID Pressecorner

Neuer Geschäftsführer bei der modan software AG

Zollikofen, 6. Juli 2023 – Die auf die Entwicklung von Software-Lösungen für Agrar- und Zertifizierungsunternehmen spezialisierte modan software AG überträgt dem bisherigen technischen Leiter Egon Brüstle die Geschäftsführung.

Die modan software AG entwickelt Software-Lösungen für namhafte Organisationen wie IP-SUISSE, ASF, Agrosolution AG, SQS und weitere. Der Fokus liegt einerseits auf Agrar-Lösungen, die die wichtigsten Prozesse bei der Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Nahrungsmitteln optimiert. Und andererseits auf Lösungen für Audit-Unternehmen, mit denen die Führung und Überprüfung von Labels, Normen und Zertifikaten bei hoher Prozessqualität vereinfacht wird.

Nachdem die bisherige Geschäftsführerin, Dagmar Weber, das Unternehmen verlassen hat, um sich neuen Aufgaben zu widmen, hat der Verwaltungsrat am 05. Juli 2023 die Geschäftsführung an Egon Brüstle übertragen. Der deutsche Informatik-Ingenieur hat über 25 Jahre Projektleitungs- und Managementerfahrung in grossen Technologiekonzernen wie Siemens und ABB gesammelt und bringt seine analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten und sein grosses Know-how in der Software-Entwicklung seit 2022 bei der modan software AG als Technischer Leiter und Co-Geschäftsführer ein.

Fritz Rothen, Verwaltungsratspräsident der modan software AG: «Mit Egon Brüstle als Geschäftsführersetzen wir einerseits auf Kontinuität und stärken gleichzeitig die Technologiekompetenz in der Geschäftsleitung. Ziel ist es, die führende Stellung bei der Entwicklung von Software-Lösungen für die Agrarbranche auszubauen.»

Ansprechpartner für Fragen

Fritz Rothen, Präsident des Verwaltungsrats f.rothen@asf-sursee.ch, 079 444 72 62