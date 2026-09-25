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Saype dévoile sa nouvelle oeuvre avec Handicap International : "Tissu d'humanité" - Gurten - Bern (CH) 2700m2

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Genève (ots)

Alors que 239 millions de personnes auront besoin d'une aide humanitaire en 2026, les Nations unies estiment que 89 millions d'entre elles seulement pourront être effectivement soutenues. Parmi les grandes oubliées de cet écart : les personnes en situation de handicap, qui en période de crise, sont souvent les premières exclues des programmes d'aide. Afin de sensibiliser à ce constat, Handicap International a invité l'artiste franco-suisse Saype à réaliser une fresque monumentale et éphémère sur les pelouses du Gurten, à Köniz (Berne). Cette oeuvre de 2700 m² intitulée "Tissu d'humanité" rappelle qu'un monde solidaire reste possible, mais qu'il est toujours à construire, ensemble.

Note aux rédactions :

Saype est disponible pour des interviews en français ou en anglais

Daniel Suda-Lang, directeur de Handicap International Suisse, est disponible pour des interviews en français et en allemand

Les visuels de l'oeuvre sont téléchargeables sur ce lien.

Merci de bien respecter l'embargo de diffusion. (25 septembre, 1h00 CEST).

L'oeuvre représente deux enfants en train de construire une chaîne humaine en origamis, restée inachevée. Cette image forte et universelle incarne l'idée d'un monde encore à construire, sans exclure personne. La chaîne incomplète symbolise notre responsabilité collective : elle appelle à l'engagement, à la coopération et à l'inclusion de toutes et tous, faisant écho à l'action de Handicap International, engagée dans près de 60 pays, au coeur de ces fractures humaines.

Réalisée à même l'herbe avec une peinture écoresponsable développée par l'artiste, l'oeuvre est dévoilée aujourd'hui, le 25 septembre. Le grand public est invité à venir la découvrir sur place jusqu'au 6 octobre, selon les conditions météorologiques. Fait rare dans le travail de Saype, dont les fresques monumentales sont habituellement visibles uniquement depuis le sol ou par des prises de vue aériennes, l'oeuvre du Gurten peut être admirée en direct depuis les airs, grâce à la grande roue déjà installée sur le site. Cette prise de hauteur permet au public de saisir pleinement la composition, l'échelle et la puissance visuelle de l'oeuvre.

" Nous traversons un moment charnière, dans un monde qui se contraint de plus en plus et se tend, où des organisations comme Handicap International doivent affronter des vents plus contraires que jamais. Mais c'est précisément dans ces moments que le bon sens et la coopération deviennent nos meilleurs alliés. Face à des défis d'une ampleur inédite pour notre génération, je suis fier et honoré de soutenir un travail aussi essentiel que le leur - un travail de terrain, quotidien, exceptionnel, qui rappelle que la solidarité ne se mesure jamais à la taille de la tempête, mais à la détermination de ceux qui continuent d'agir malgré elle. "

- Saype, artiste

Cette collaboration s'inscrit dans les 30 ans d'engagement de Handicap International Suisse aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, dans près de 60 pays. Elle fait suite à une première fresque réalisée avec Saype en 2023 à Genève, face à la sculpture Broken Chair, consacrée aux victimes des armes explosives. Le projet 2026 recentre le message sur la solidarité internationale.

En tant que berceau des Conventions de Genève et pilier du droit international humanitaire, la Suisse a une responsabilité historique et morale : elle doit être en première ligne pour promouvoir la paix et la solidarité dans le monde. Handicap International Suisse invite à ce titre le public à signer sa pétition en faveur d'un renforcement de l'inclusion du handicap dans l'aide humanitaire suisse.

" Cette fresque symbolise ce que nous défendons depuis 30 ans : la conviction qu'aucune société ne se construit en laissant les plus vulnérables de côté. Aujourd'hui, alors que l'aide internationale recule partout dans le monde et que la Suisse elle-même s'apprête à réduire son engagement, les personnes en situation de handicap risquent d'être les grandes oubliées de l'aide humanitaire. C'est pourquoi nous déposerons une motion au Conseil fédéral cet hiver : pour nous assurer que ses décisions n'oublient personne. Nous invitons chacune et chacun à soutenir cette demande en signant notre pétition. "

- Daniel Suda-Lang, directeur de Handicap International Suisse

INFORMATIONS PRATIQUES

Page web officielle : www.handicap-international.ch/fr/handicap-international-x-saype-gurten

Dévoilement officiel de l'oeuvre au public : 25 septembre 2026,

Oeuvre visible jusqu'au 6 octobre 2026 environ selon les conditions météorologiques

Lieu : Gurten Park im Grünen, 3084 Wabern, Bern

Grande roue du Gurten : en fonction jusqu'au 11 octobre 2026 - point de vue surélevé sur l'oeuvre

Horaires de la grande roue : lun-jeu 13h-19h30 · ven 13h-22h · sam 11h-22h · dim 11h-19h30

Billetterie de la grande roue : sur place uniquement (adultes CHF 8.-, 4-12 ans CHF 5.-, gratuit jusqu'à 4 ans)

Expérience culinaire sur la grande roue : certains jours, un brunch, une fondue et une raclette sont proposés à une hauteur vertigineuse. Les billets peuvent être réservés en ligne.

L'oeuvre, réalisée à même l'herbe avec une peinture écoresponsable à base de craie et de charbon, est éphémère par nature : elle s'effacera progressivement sous l'effet du vent, de la pluie et du soleil.

LES ACTEURS DU PROJET

Handicap International Suisse : 30 ans d'engagement

En 2026, Handicap International Suisse fête ses 30 ans d'engagement aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, dans près de 60 pays. L'organisation, lauréate du prix Nobel de la Paix en 1997, oeuvre pour l'accès aux soins, à la réadaptation, à l'éducation et à l'emploi, et milite contre l'utilisation des mines antipersonnel et des armes explosives en zones peuplées. Basée à Genève, Handicap International Suisse en est l'antenne nationale.

L'artiste

Artiste franco-suisse, Saype réalise des fresques éphémères et écoresponsables à travers le monde, dans un souci d'interpeller les gens et la société, en minimisant son impact sur la nature. Son objectif principal est de mettre son art au service de l'humain, avec optimisme et de manière poétique. Artiste engagé, il a accepté l'invitation de Handicap International pour réaliser cette oeuvre.