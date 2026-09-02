Handicap International

Népal : Handicap International déploie une réponse d'urgence inclusive auprès des survivants

Genève (ots)

Six jours après la crue dévastatrice qui a frappé le Népal, la situation reste dramatique. Présente dans le pays depuis 1996, Handicap International (HI) a été sollicitée par le ministère de la Santé et déploie ses équipes sur le terrain, aux côtés des survivants, pour évaluer les besoins et apporter une réponse adaptée à toutes et tous, en particulier aux personnes les plus vulnérables.

Note aux rédactions :

Des porte-paroles francophones (la directrice des urgences et le directeur géographique basé au Laos) de l'ONG sont disponibles pour répondre à des interviews.

Un bilan qui s'alourdit, un accès toujours très difficile

Six jours après la catastrophe, le bilan s'alourdit jour après jour : le Népal déplore désormais près de 1000 morts et plus de 4400 personnes disparues. Les recherches se poursuivent pour retrouver les survivants et évacuer les sinistrés, dans des zones souvent difficiles d'accès - ponts détruits, routes bloquées, télécommunications encore coupées par endroits.

Une équipe de Handicap International est parvenue à rejoindre le district de Nuwakot, l'une des zones les plus touchées, pour évaluer les besoins des personnes réfugiées dans les centres de santé et les hébergements d'urgence, et identifier celles qui nécessitent une aide spécifique, comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les enfants.

Dix mille personnes déplacées se trouvent dans une situation extrêmement précaire, avec des besoins urgents en abris, en eau potable, en hygiène et en nourriture. Une vigilance particulière est nécessaire pour protéger les enfants et les femmes des potentielles agressions, tandis que les autorités surveillent de près le risque d'apparition de maladies.

Une réponse d'urgence coordonnée et inclusive

En lien étroit avec les autorités locales, les équipes de Handicap International participent à l'évaluation des besoins des différentes communautés, en accordant une attention particulière aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux enfants et aux femmes.

" À l'heure actuelle, il est difficile d'obtenir des informations précises en raison des difficultés d'accès. Les chiffres évoluent sans cesse, ce qui limite notre capacité à planifier des actions efficaces. Par ailleurs, nous travaillons avec nos partenaires pour plaider en faveur des personnes qui sont plus vulnérables et oeuvrons à la mise en place de services adaptés à leurs besoins spécifiques. La coordination entre les autorités, les ONG, les associations et les communautés est essentielle pour atteindre les populations touchées. " - Rabindra Shrestha, spécialiste en réadaptation, membre de l'équipe Handicap International dépêchée sur place. "

Handicap International évalue les besoins en réadaptation dans les centres de soins et les abris temporaires. Les personnes nécessitant des soins avancés et spécialisés sont transférées à Katmandou, tandis que certains centres accueillent les personnes ayant des blessures légères qui ont besoin de soins de rééducation. Une centaine d'aides à la mobilité - fauteuils roulants, béquilles, etc. - ont déjà été remises par Handicap International aux autorités pour être distribuées aux personnes qui en ont besoin.

" Il est difficile de se procurer des aides à la mobilité dans la situation actuelle, c'est pourquoi nous avons apporté ce stock d'urgence. Par ailleurs, nous constatons qu'il y a de grands besoins en santé mentale. Les rencontres que nous faisons nous rappellent la profonde détresse humaine qui se cache derrière cette catastrophe, la résilience des personnes touchées, leur souffrance silencieuse et le besoin urgent d'aide. " - Rabindra Shrestha

Au-delà des services de réadaptation fonctionnelle, Handicap International mobilise ses partenaires locaux et se prépare à déployer un soutien en santé mentale et aide psychosociale, ainsi qu'en protection, avec une équipe d'une dizaine de personnes attendue sur le terrain dès le 3 septembre. Handicap International prévoit également d'élargir ses évaluations des besoins aux zones les plus difficiles d'accès, telles que Trishuli et Rasuwa.