Toute la filière suisse du travail du bois réunie en un seul lieu : Holz 2025

Bâle (ots)

Pendant cinq jours, du 14 au 18 octobre, le salon Holz réunira tous les acteurs du secteur du travail du bois à la Messe Basel. Le salon de référence en Suisse pour l'industrie du travail du bois, met l'accent, avec ses partenaires et exposants, sur les nouveautés, les démonstrations en direct, le partage de savoir-faire et le réseautage.

Avec 375 exposants nationaux et internationaux inscrits, Holz 2025 enregistre une augmentation significative par rapport à l'édition précédente de 2022. La croissance de 25% du nombre d'exposants souligne la pertinence et la vitalité de l'industrie du bois, tant sur le plan économique que sociétal. " Le fait que nous puissions accueillir autant de nouveaux exposants et d'exposants fidèles témoigne du dynamisme de la branche et confirme l'importance du salon Holz en tant que lieu de rencontre et source d'inspiration ", souligne Tanja Fischer, directrice du salon Holz. Cette dynamique se reflète également dans les différents segments du secteur : cette année, c'est notamment le domaine " Construction en bois, toiture et enveloppe du bâtiment " qui a connu la plus forte croissance.

Tout le secteur réunis sous un même toit pour les professionnels

Le salon Holz 2025 rassemble en un seul lieu l'ensemble du secteur du travail du bois en Suisse, des technologies innovantes à la promotion de la relève, en passant par l'excellence artisanale. Pendant 5 jours, plus de 30 000 visiteurs professionnels sont attendus sur 45 000 m², pour découvrir un panorama complet des tendances du marché, des nouveaux produits et solutions, ainsi que des sujets d'actualité du secteur. Le salon constitue ainsi un cadre privilégié pour l'échange, l'orientation et l'inspiration des professionnels.

Deux prix, un concentré d'innovation et l'excellence artisanale réunis en un même lieu

Dès le premier jour du salon, le Prix de l'innovation Holz 2025 sera décerné pour récompenser des développements exceptionnels en matière de technologies, de procédés et de produits. Cinq projets ont été nominés, sélectionnés parmi un total de 47 candidatures, soit près d'un tiers de plus que lors de la dernière édition en 2022. Il s'agit des entreprises suisses Borm-Informatik AG (Schwyz), FACO Systeme AG (Lyss), isofloc AG (Bütschwil), TechnoWood AG (Alt St. Johann) et Vanillaplan AG (Bâle). Le samedi, Holz 2025 s'achèvera en beauté avec la cérémonie de remise des prix Star de la Nouvelle Génération de Menuiserie VSSM, qui récompensera de jeunes talents pour leur savoir-faire à travers le Prix du public, le Prix OPO Oeschger Beschlagpreis et le Prix Lamello des jeunes talents. Les quelque 90 meubles exposés pourront être admirés sur place dans les jours précédant la cérémonie.

Parallèlement, un programme varié avec d'autres temps forts attend le public professionnel, incluant une compétition en direct pour les éliminatoires des WorldSkills, une exposition de maquettes de charpentiers dans la zone Construction en bois, l'exposition spéciale

" Fenêtres " sur 1 300 m² avec une chaîne de production en direct, ainsi qu'un espace spécial " Zukunft Holz ", présentant produits et tendances d'avenir, dont l'exposition itinérante du Prix Lignum 2024. L'artisanat traditionnel, présenté par ANSWERK fine woodworking, mettra en lumière les racines du travail du bois, avec notamment des démonstrations en direct du maître artisan japonais Sadatsugu Watanabe. Dans le Forum de l'innovation, organisé par le département Architecture, bois et génie civil de la Haute école spécialisée bernoise (BFH), les professionnels pourront assister à des conférences inspirantes, des tables rondes et des aperçus pratiques. Le jeudi, la BFH et la FRECEM proposeront un programme en français dans le cadre de la Journée Romande. La campagne sur les réseaux sociaux #artisanatbois sera également présente au salon Holz avec un grand social wall, et plusieurs espaces photo permettront au public de participer directement à l'initiative visant à mettre en avant la diversité et l'importance de l'artisanat du bois. Des visites guidées pour les jeunes, offrant un aperçu des parcours professionnels et du secteur, complèteront l'expérience offerte au salon.

Tanja Fischer se réjouit de l'arrivée du salon Holz : " Après une préparation intensive, nous sommes très heureux d'accueillir la branche à Bâle pour cinq jours riches en nouvelles impulsions, rencontres et innovations. L'édition 2025 du salon Holz démontre une fois de plus la force et le dynamisme de l'artisanat du bois, du secteur et de notre réseau. "

Plus d'informations sur les temps forts, le programme ainsi que les exposants sur www.holz.ch.

À propos de Holz

Holz est le salon professionnel suisse le plus important pour le secteur du travail du bois et peut s'enorgueillir d'une longue tradition. Depuis sa création en 1957, il réunit tous les trois ans plus de 30 000 professionnels de la menuiserie, de la charpente ainsi que du commerce et de l'industrie à la Foire de Bâle. Co-organisé par tecnoswiss et HBT Suisse, Holz offre une plate-forme pour l'innovation, l'échange de connaissances et la mise en réseau. Avec des partenaires forts comme Homag, l'Association suisse des maîtres menuisiers et fabricants de meubles (VSSM), Holzbau Schweiz et la Haute école spécialisée bernoise, le salon joue un rôle central dans la promotion de l'artisanat suisse du bois et le développement de la branche.

MCH Exhibitions & Events GmbH

MCH Exhibitions & Events GmbH est une filiale du MCH Group, actif au niveau international et dont le siège se trouve à Bâle. L'entreprise développe et organise 16 salons et événements propres en Suisse - dont des plateformes sectorielles reconnues comme Swissbau, Igeho et Giardina. Elle accueille par ailleurs chaque année quelque 170 événements tiers sur ses sites à Bâle et Zurich.

Avec le Messe & Congress Center Basel et le Messe Zürich, elle exploite les infrastructures événementielles les plus vastes et les plus polyvalentes de Suisse. Le MCH Group emploie plus de 800 collaborateurs, dont environ la moitié en Suisse et aux États-Unis.

www.mch-group.com / www.messe-basel.ch / www.messe-zuerich.ch

