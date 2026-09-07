Handicap International

30 ans d'engagement depuis la Suisse : Handicap International pavoise le Pont du Mont-Blanc

Genève (ots)

Du 7 au 10 septembre 2026, les 24 drapeaux du Pont du Mont-Blanc à Genève seront aux couleurs de Handicap International Suisse. En effet, à l'occasion de ses 30 ans de présence en Suisse, l'organisation investit ce lieu emblématique afin de sensibiliser le grand public à : l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'aide humanitaire et la coopération internationale suisse.

Note aux rédactions :

Daniel Suda-Lang, directeur de Handicap International Suisse est disponible pour des interviews

Signer la pétition de Handicap International Suisse pour inclure les personnes en situation de handicap dans l'aide humanitaire suisse

Des photos sont disponibles sur demande

30 ans d'engagement depuis la Suisse

Depuis 1996, Handicap International Suisse agit depuis Genève pour soutenir les personnes handicapées et vulnérables dans près de 60 pays. Cet anniversaire est l'occasion de rappeler trois décennies d'engagement en faveur de l'inclusion, de la protection des civils et du respect des droits fondamentaux. Plus qu'une célébration, ce 30e anniversaire est une invitation à regarder vers l'avenir et à poursuivre le travail nécessaire pour construire une société et une aide internationale qui n'oublient personne.

Handicap International Suisse a donc souhaité transformer cet engagement en action concrète. Les 24 drapeaux déployés sur le Pont du Mont-Blanc rendent visible, au coeur de la Genève Internationale, un message porté depuis 30 ans : personne ne doit être laissé de côté.

Une pétition pour que personne ne soit laissé de côté

Aujourd'hui, une personne sur six dans le monde vit avec un handicap. Pourtant, en situation de crise, ces personnes figurent parmi les plus vulnérables et sont encore trop souvent exclues des programmes d'aide humanitaire. Elles rencontrent davantage d'obstacles pour accéder aux soins, à la protection, à l'éducation ou aux services essentiels.

Face à ce constat, Handicap International Suisse demande au Conseil fédéral que les droits des personnes en situation de handicap soient systématiquement pris en compte dans les politiques et les programmes de coopération, conformément aux engagements internationaux de la Suisse.

Les signatures recueillies soutiendront le travail de plaidoyer mené par Handicap International Suisse auprès du Conseil fédéral. Cet hiver, Handicap International prévoit de porter cette motion sur la scène politique afin de renforcer durablement l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'action internationale de la Suisse.

Daniel Suda-Lang, directeur de Handicap International Suisse :

" Depuis 30 ans, Handicap International Suisse agit pour que les personnes en situation de handicap ne soient pas oubliées dans l'aide humanitaire. Cet anniversaire n'est pas seulement une célébration du chemin parcouru, mais c'est aussi un appel à aller plus loin. En signant cette pétition, chacune et chacun peut nous aider à obtenir du Conseil fédéral un engagement clair pour l'inclusion. "

La pétition peut être signée sur : www.handicap-international.ch/signezlapetition

30 ans d'engagement depuis Berne

Dans le cadre de son dispositif pour ses 30 ans, Handicap International a également invité l'artiste franco-suisse Saype à réaliser une fresque monumentale et éphémère sur les pelouses du Gurten, à Berne, du 17 au 22 septembre 2026. Une oeuvre qui rappelle qu'un monde solidaire reste toujours à construire, ensemble.

Lisez notre dossier de presse pour en savoir plus.