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Changement de CEO chez Lidl Suisse : Nicholas Pennanen passe le flambeau à Michael Kunz

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Weinfelden (ots)

Nicholas Pennanen, CEO de Lidl Suisse depuis près de trois ans, rejoint la Lidl Stiftung pour y occuper des fonctions internationales. Sous sa direction, Lidl Suisse a enregistré une croissance record, conquis des parts de marché à un rythme effréné et renforcé son ancrage local. Dès la fin de l'été, il rejoindra le conseil d'administration et sera responsable de plusieurs pays Lidl. Le Suisse Michael Kunz, qui occupe actuellement le poste de CEO de Lidl Autriche, lui succédera.

Au cours des trois dernières années, Nicholas Pennanen a marqué Lidl Suisse d'une empreinte durable. Grâce au lancement de la propre marque " Qualité Suisse ", à la focalisation sur les besoins de la clientèle suisse et à une stratégie d'expansion soutenue, lui et son équipe sont parvenus à augmenter significativement les parts de marché en Suisse. Ce succès et ses 17 années d'expérience au sein de l'organisation Lidl le conduisent désormais vers un rôle international : à la fin de l'été 2026, Nicholas Pennanen assumera la responsabilité de plusieurs pays au sein du groupe en tant que membre du conseil d'administration.

Nicholas Pennanen dresse un bilan positif et remercie les membres du personnel : " En équipe, nous avons rendu Lidl Suisse encore plus performante et avons ensemble établi des records. Je remercie l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs pour leur incroyable engagement et leur confiance. Je remercie également tous nos partenaires ainsi que, bien entendu, toutes nos clientes et tous nos clients. Je me réjouis du temps qu'il me reste à passer en Suisse et du nouveau défi qui m'attend au niveau international. "

Une succession suisse : Michael Kunz est de retour

Pour succéder à Nicholas, Michael Kunz, actuel CEO de Lidl Autriche et Suisse d'origine, retournera dans son pays natal à l'automne 2026 pour reprendre la direction de Lidl Suisse. Michael Kunz devient ainsi le premier CEO suisse de l'histoire de Lidl Suisse.

Michael Kunz a débuté sa carrière chez Lidl en 2011 en tant que responsable régional de Lidl Suisse et a ensuite occupé différentes fonctions. En 2024, il a été promu au poste de CEO de Lidl Autriche. Son parcours, de responsable régional jusqu'à la tête de la direction nationale, souligne l'importance que Lidl accorde à la promotion interne de la relève.

Le future CEO de 41 ans se réjouit de ce nouveau défi : " Nicholas me transmet une équipe très bien organisée et une entreprise en parfaite santé, ce qui m'offre les meilleures conditions. Je suis très heureux de revenir dans mon pays et de poursuivre, avec mes collègues, sur la voie du succès tracée par Lidl Suisse. "

L'équipe de Lidl Suisse félicite l'actuel CEO Nicholas Pennanen pour sa promotion et se réjouit d'accueillir Michael Kunz à l'automne.