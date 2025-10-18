Holz / MCH Group

Holz 2025 séduit avec des halles pleines et une ambiance dynamique

Cinq jours d'inspiration, une nette augmentation du nombre d'exposants, une affluence soutenue des visiteurs et des retours très positifs de la branche : Holz 2025 s'est achevé aujourd'hui, confirmant une fois de plus son rôle de plateforme incontournable pour l'industrie suisse du travail du bois.

Avec 375 exposants et 32'094 visiteurs, Holz 2025, principal salon professionnel suisse dans le secteur de la transformation dudu bois, a connu un franc succès jusqu'à sa clôture ce samedi. Pendant cinq jours, la Messe Basel s'est transformée en carrefour d'innovation, d'échanges professionnels et d'expériences concrètes.

Plus d'exposants, de nombreux visiteurs, de nouvelles impulsions : l'édition 2025 s'est distinguée par une hausse significative du nombre d'entreprises exposantes, venues présenter leurs produits et solutions sur 45'000 m² de surface d'exposition. La fréquentation s'est quant à elle maintenue à un niveau élevé, comparable à celui de l'édition précédente - un signal fort du dynamisme et de l'importance croissante de la filière bois en Suisse. Au coeur de cette édition : machines et outillage, solutions numériques, matériaux durables et applications innovantes autour de cette ressource naturelle essentielle qu'est le bois. Les nombreux temps forts ont également suscité un vif intérêt : conférences spécialisées, expositions de modèles, démonstrations en direct, concours et remises de prix, ont offert autant d'occasions de partager des connaissances actuelles et des exemples pratiques inspirants.

Cinq jours qui ont mis en lumière une filière bois suisse dynamique, tournée vers l'avenir et pleinement engagée. Avec cette édition, Holz 2025 confirme une fois de plus son rôle de plateforme de référence, révélant tout le potentiel du secteur de la transformation du bois et son importance en tant que moteur d'impulsion pour la branche. La prochaine édition du salon Holz aura lieu du 10 au 14 octobre 2028 à Bâle.

À propos de Holz

Holz est le salon professionnel suisse le plus important pour le secteur du travail du bois et peut s'enorgueillir d'une longue tradition. Depuis sa création en 1957, il réunit tous les trois ans plus de 30 000 professionnels de la menuiserie, de la charpente ainsi que du commerce et de l'industrie à la Foire de Bâle. Co-organisé par tecnoswiss et HBT Suisse, Holz offre une plate-forme pour l'innovation, l'échange de connaissances et la mise en réseau. Avec des partenaires forts comme Homag, l'Association suisse des maîtres menuisiers et fabricants de meubles (VSSM), Holzbau Schweiz et la Haute école spécialisée bernoise, le salon joue un rôle central dans la promotion de l'artisanat suisse du bois et le développement de la branche.

MCH Exhibitions & Events GmbH

MCH Exhibitions & Events GmbH est une filiale du MCH Group, actif au niveau international et dont le siège se trouve à Bâle. L'entreprise développe et organise 16 salons et événements propres en Suisse - dont des plateformes sectorielles reconnues comme Swissbau, Igeho et Giardina. Elle accueille par ailleurs chaque année quelque 170 événements tiers sur ses sites à Bâle et Zurich. Avec le Messe & Congress Center Basel et le Messe Zürich, elle exploite les infrastructures événementielles les plus vastes et les plus polyvalentes de Suisse. Le MCH Group emploie plus de 800 collaborateurs, dont environ la moitié en Suisse et aux États-Unis.

www.mch-group.com / www.messe-basel.ch / www.messe-zuerich.ch

Informations complémentaires pour les médias :

Vous trouverez des photos et d'autres informations pour les médias sur : www.holz.ch/espace-medias