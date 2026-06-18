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RDC et Ouganda : Handicap International mobilisée contre l'épidémie d'Ebola

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Genève (ots)

Handicap International a déployé une réponse d'urgence pour soutenir les populations les plus exposées : logistique aux acteurs humanitaires, actions de prévention et de sensibilisation et accompagnement spécifique des personnes handicapées.

Note aux rédactions :- Des interviews sont possibles sur demande avec Baptiste de Gaillande, directeur de Handicap International en RDC basé à Kinshasa et Pauline Nadim-Ducos, notre directrice pays Ouganda basée à Kampala

" Cette épidémie survient dans un contexte déjà marqué par l'insécurité, les déplacements de population et la fragilité des systèmes de santé. Pour limiter sa propagation, il est essentiel de garantir un accès rapide à l'aide humanitaire tout en renforçant la confiance et l'information au sein des communautés concernées ", déclare Baptiste de Gaillande, directeur de Handicap International en RDC.

Le 15 mai 2026, l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré une nouvelle épidémie d'Ebola due à la souche Bundibugyo. En RDC, Handicap International s'est mobilisée dès les premiers jours de la crise.

Dans l'est du pays, Atlas Logistique, l'unité spécialisée de Handicap International, soutient les opérations humanitaires en assurant le transport et le stockage de matériel médical essentiel. Plus de 11 tonnes d'équipements, comprenant notamment des équipements de protection, des médicaments et du matériel d'isolement, ont déjà été acheminées vers les zones les plus touchées de la province de l'Ituri.

Face aux difficultés d'accès, à l'insécurité persistante et à la méfiance d'une partie de la population envers les structures de santé, Handicap International contribue également aux efforts de sensibilisation afin de favoriser la prévention et la détection précoce des cas.

En Ouganda, où l'épidémie reste pour l'instant plus limitée, Handicap International met l'accent sur l'inclusion des personnes handicapées, souvent exclues des campagnes d'information et davantage exposées aux risques sanitaires. L'organisation a déjà distribué plus de 2500 supports de sensibilisation accessibles, diffusé des messages de prévention à la radio et renforcé les capacités de ses partenaires pour une réponse inclusive.

Handicap International prévoit également de développer des activités d'eau, d'hygiène et d'assainissement, des campagnes mobiles de sensibilisation, un soutien en santé mentale et des aides financières destinées aux populations les plus vulnérables. Si ces actions sont pleinement déployées, plus de 19'300 personnes handicapées pourraient être soutenues.

" Certaines personnes handicapées, en particulier celles présentant des pathologies liées à leur handicap, courent un risque nettement plus élevé de développer une forme grave de la maladie ou de décéder si elles sont exposées au virus. De nombreuses personnes handicapées dépendent également d'aidants pour leurs soins quotidiens ce qui rend, de fait, plus difficile encore d'éviter les contacts physiques, principale voie de transmission de la maladie ", ajoute Pauline Nadim-Ducos, directrice pour Handicap International en Ouganda.