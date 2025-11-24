Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Test TCS : quid de la force de traction des voitures électriques

Vernier/Ostermundigen (ots)

Les voitures électriques utilisées comme véhicules tracteurs restent encore peu répandues. Le TCS a examiné cinq modèles et dresse un bilan positif. La perte d'autonomie et la hausse de consommation sont similaires à celles des véhicules thermiques tractant une remorque. Dans les montées, le moteur électrique offre même davantage de force de traction.

Sur les routes suisses, le nombre de remorques ne cesse d'augmenter. Au cours des dix dernières années, leur parc a progressé de 18 %. Alors que le nombre de voitures électriques continue également de croître, le TCS a examiné si ces véhicules se prêtent aussi à la traction de remorques. L'étude s'est concentrée en particulier sur la capacité de remorquage et sur les effets qu'elle a sur l'autonomie. Cinq voitures électriques des constructeurs BMW, Audi, Tesla, Volvo et Maxus ont été testées, avec des capacités de traction comprises entre 1600 et 3500 kilos. Les essais ont été réalisés en veillant à se rapprocher autant que possible de la charge maximale autorisée. Les cinq véhicules ont parcouru, avec remorque, le trajet entre le TCS Test Lab à Ittigen (BE) et Villeneuve (VD) au bord du lac Léman. L'itinéraire, exigeant sur le plan topographique, comportait un aller-retour de 198 kilomètres, majoritairement sur autoroute.

Avec une remorque, la consommation double

L'étude révèle que la surconsommation (kWh/100 km) lors de la traction d'une remorque atteint en moyenne 103,4 %, soit plus du double par rapport à un trajet sans remorque. L'écart le plus marqué concerne la Tesla Model Y, dont la consommation avec remorque augmente de 147 % par rapport à une conduite sans remorque. Cela s'explique par une consommation exceptionnellement basse du véhicule sans charge tractée. La comparaison directe entre les modèles reste toutefois délicate, les charges tractées n'étant pas identiques.

La remorque réduit logiquement aussi l'autonomie des véhicules. En moyenne, ils perdent environ la moitié de leur autonomie lorsqu'ils tractent une remorque proche de la charge maximale autorisée.

Pour les véhicules thermiques, il n'existe pas d'étude comparable du TCS. Une mesure de référence a toutefois été effectuée avec un VW Caddy de la Patrouille TCS : avec remorque, la consommation de diesel augmente de 74,5 % et l'autonomie du plein diminue de 43 %. Il convient de noter que le VW Caddy test utilisé par la Patrouille dispose d'un poids propre élevé. Les valeurs ne sont donc pas représentatives pour d'autres modèles diesel de conception similaire.

Avantage aux voitures électriques dans les montées

L'étude montre qu'il existe bel et bien des voitures électriques adaptées à la traction - en particulier celles disposant d'une capacité de remorquage de 3,5 tonnes, équivalente à celle de nombreux véhicules thermiques. La perte d'autonomie due au remorquage se situe dans un ordre de grandeur similaire à celui des véhicules thermiques.

L'un des avantages majeurs des voitures électriques est le couple élevé du moteur, qui améliore nettement la force de traction dans les montées. En revanche, la diminution de l'autonomie représente un défi. Les conducteurs ayant besoin de charger leur véhicule avec remorque trouveront certes de nombreuses stations le long des autoroutes et grands axes, mais celles-ci doivent généralement être abordées en marche avant ou arrière, ce qui rend les manoeuvres difficiles avec une remorque. L'application " eTrucker " peut s'avérer

utile : elle recense les stations de recharge pour poids lourds, accessibles sans devoir détacher la remorque.