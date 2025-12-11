SRG SSR

La SSR prévoit de retourner sur la bande FM

Après le Conseil national, le Conseil des Etats a lui aussi décidé mardi dernier de maintenir la diffusion FM en Suisse. Les conditions-cadres sur la base desquelles la SSR avait prévu l'abandon de la FM à fin 2024 ont donc changé. L'entreprise média considère cela comme un mandat de rétablir la diffusion de ses programmes radio sur les ondes FM.

En prenant la décision d'arrêter la diffusion FM à fin 2024, la SSR respectait l'accord conclu il y a plus de dix ans avec la branche de la radio et la Confédération. La SSR a pris les devants pour se montrer solidaire avec les radios privées, qui dépendent des recettes publicitaires, et leur ouvrir la voie. Mais le contexte politique a changé, puisque le Parlement a décidé de prolonger la diffusion FM, dont le monde politique et une partie de la population attendent le maintien. La SSR considère cette décision comme un mandat et va donc procéder aux clarifications nécessaires pour permettre le retour de ses programmes sur la bande FM.

Un renoncement total à la diffusion FM des stations de la SSR n'aurait eu de sens que si l'ensemble de la branche en avait fait de même fin 2026, comme convenu. Puisque certaines radios privées y ont pour l'instant renoncé, la SSR ne peut pas se permettre de continuer à se priver de cette technologie de diffusion et à perdre, par conséquent, de nombreux.ses auditeur.trices. Par ailleurs, la transformation numérique est inéluctable dans le domaine de la diffusion radio également. Aujourd'hui déjà, neuf minutes d'écoute de radio sur dix le sont via un vecteur numérique. C'est pourquoi la SSR continuera d'être présente principalement sur les canaux numériques et via le DAB+ - notamment pour la grande partie des auditeur.trices qui ont déjà effectué le changement.

Avant de pouvoir communiquer sur les étapes concrètes et les calendriers contraignants qui accompagneront ce retour, l'entreprise média attend que les nouvelles conditions-cadres soient annoncées par le Conseil fédéral et l'OFCOM. Elles constitueront la base de la planification de la SSR pour le retour à la diffusion FM, qui aura lieu au moment le plus opportun aux plans légal, technique et économique.