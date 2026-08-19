Handicap International

Saype x Handicap International : Une fresque monumentale au Gurten à Berne pour les 30 ans de Handicap International

Genève (ots)

Alors que 239 millions de personne sauront besoin d'une aide humanitaire en 2026, les Nations unies estiment que 89 millions d'entre elles seulement pourront être effectivement soutenues. Parmi les grandes oubliées de cet écart : les personnes en situation de handicap, qui en période de crise, sont souvent les premières exclues des programmes d'aide. Afin de sensibiliser à ce constat, Handicap International a invité l'artiste franco-suisse Saype à réaliser une fresque monumentale et éphémère sur les pelouses du Gurten, à Köniz (Berne), du 17 au 22 septembre 2026. Une oeuvre qui rappelle qu'un monde solidaire reste possible, mais qu'il est toujours à construire, ensemble.

Réalisée à même l'herbe avec une peinture écoresponsable développée par l'artiste, l'oeuvre sera dévoilée le 25 septembre. Le grand public est invité à venir la découvrir sur place jusqu'au 6 octobre selon les conditions météorologiques, ainsi que depuis les airs grâce à la grande roue déjà installée sur le site, qui permettra également d'assister à une performance en direct de Saype.

Cette collaboration s'inscrit dans les 30 ans d'engagement de Handicap International Suisse aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, dans près de 60 pays. Elle fait suite à une première fresque réalisée avec Saype en 2023 à Genève, face à la sculpture Broken Chair, consacrée aux victimes des armes explosives. Le projet 2026 recentre le message sur la solidarité internationale.

" Nous traversons un moment charnière, dans un monde qui se contraint de plus en plus et se tend, où des organisations comme Handicap International doivent affronter des vents plus contraires que jamais. Mais c'est précisément dans ces moments que le bon sens et la coopération deviennent nos meilleurs alliés. Face à des défis d'une ampleur inédite pour notre génération, je suis fier et honoré de soutenir un travail aussi essentiel que le leur - un travail de terrain, quotidien, exceptionnel, qui rappelle que la solidarité ne se mesure jamais à la taille de la tempête, mais à la détermination de ceux qui continuent d'agir malgré elle. "

- Saype, artiste

En tant que berceau des Conventions de Genève et pilier du droit international humanitaire, la Suisse a une responsabilité historique et morale : elle doit être en première ligne pour promouvoir la paix et la solidarité dans le monde. Handicap International Suisse invite à ce titre le public à signer sa pétition en faveur d'un renforcement de l'inclusion du handicap dans l'aide humanitaire suisse.

INFORMATIONS PRATIQUES

Page web officielle : www.handicap-international.ch/fr/handicap-international-x-saype-gurten

: www.handicap-international.ch/fr/handicap-international-x-saype-gurten Réalisation de l'oeuvre par l'artiste Saype : 17-22 septembre 2026 (selon les conditions météorologiques) - début de la peinture le 19 septembre.

: 17-22 septembre 2026 (selon les conditions météorologiques) - début de la peinture le 19 septembre. Dévoilement officiel de l'oeuvre au public : 25 septembre 2026,

: 25 septembre 2026, Oeuvre visible jusqu'au 6 octobre 2026 environ selon les conditions météorologiques

environ selon les conditions météorologiques Lieu : Gurten Park im Grünen, 3084 Wabern, Bern

: Gurten Park im Grünen, 3084 Wabern, Bern Grande roue du Gurten : du 5 septembre au 11 octobre 2026 - point de vue surélevé sur l'oeuvre

: du 5 septembre au 11 octobre 2026 - point de vue surélevé sur l'oeuvre Horaires de la grande roue : lun-jeu 13h-19h30 · ven 13h-22h · sam 11h-22h · dim 11h-19h30

: lun-jeu 13h-19h30 · ven 13h-22h · sam 11h-22h · dim 11h-19h30 Billetterie de la grande roue : sur place uniquement (adultes CHF 8.-, 4-12 ans CHF 5.-, gratuit jusqu'à 4 ans)

: sur place uniquement (adultes CHF 8.-, 4-12 ans CHF 5.-, gratuit jusqu'à 4 ans) Expérience culinaire sur la grande roue : certains jours, un brunch, une fondue et une raclette sont proposés à une hauteur vertigineuse. Les billets peuvent être réservés en ligne.

L'oeuvre, réalisée à même l'herbe avec une peinture écoresponsable à base de craie et de charbon, est éphémère par nature : elle s'effacera progressivement sous l'effet du vent, de la pluie et du soleil.

LES ACTEURS DU PROJET

Handicap International Suisse : 30 ans d'engagement

En 2026, Handicap International Suisse fête ses 30 ans d'engagement aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, dans près de 60 pays. L'organisation, lauréate du prix Nobel de la Paix en 1997, oeuvre pour l'accès aux soins, à la réadaptation, à l'éducation et à l'emploi, et milite contre l'utilisation des mines antipersonnel et des armes explosives en zones peuplées. Basée à Genève, Handicap International Suisse en est l'antenne nationale.

L'artiste : Saype

Artiste franco-suisse, Saype réalise des fresques éphémères et écoresponsables à travers le monde, dans un souci d'interpeller les gens et la société, en minimisant son impact sur la nature. Son objectif principal est de mettre son art au service de l'humain, avec optimisme et de manière poétique. Artiste engagé, il a accepté l'invitation de Handicap International pour réaliser cette oeuvre.