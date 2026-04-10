IG saubere Umwelt IGSU

Medienmitteilung: «Mit dem Recyclingmobil durch Olten»

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Mit dem Recyclingmobil durch Olten

Die Temperaturen steigen, die Menschen verbringen wieder mehr Zeit im Freien und picknicken auf Wiesen, Bänken und Mauern. Dabei bleiben Essens- und Getränkeverpackungen oft liegen. Um die Oltner Bevölkerung für die Littering-Problematik zu sensibilisieren und sie so auf die Herausforderungen der warmen Jahreszeit vorzubereiten, ziehen die Botschafter-Teams des Schweizer Kompetenzzentrums gegen Littering IGSU mit ihren Recyclingmobilen durch die Dreitannenstadt.

In der warmen Jahreszeit landen Abfälle vermehrt auf dem Boden statt im Kübel. Die ersten Feldexperimente der «Grossen Schweizer Littering-Studie» haben aber gezeigt: Anti-Littering-Massnahmen reduzieren das Littering in Picknick- und Freizeitzonen um rund ein Drittel. Getestet wurden auch persönliche Sensibilisierungsgespräche: Die Gespräche mit Passantinnen und Passanten über Littering und Recycling konnten das Littering um 27 Prozent senken. Solche Gespräche führen auch die IGSU-Botschafter-Teams durch. Sie haben vor Kurzem ihre diesjährige Tour durch die Schweiz gestartet. Am 10. und 11. April 2026 sind sie mit ihren Recyclingmobilen in Olten anzutreffen: Beim Bahnhof, entlang der Aare und in der Altstadt motivieren sie die Bevölkerung dazu, ihren Abfall in den Kübel zu werfen. «Wer mit Freunden unterwegs, unter Zeitdruck oder vom Mobiltelefon abgelenkt ist, lässt den Abfall gerne einmal liegen», weiss René Wernli, Leiter Werkhof in Olten. «Deshalb ist das Engagement der IGSU-Botschafter-Teams so wertvoll: Sie rufen der Bevölkerung in Erinnerung, was Littering anrichten kann und dass es fast immer einen Abfallkübel in der Nähe hat.»

Nachhaltige Sensibilisierung

Die IGSU-Botschafter-Teams sensibilisieren jedes Jahr bis zu 196'000 Personen für die Littering-Problematik. In Parks, in Verpflegungszonen, auf Plätzen, an Schulen, Märkten und Events motivieren sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene im direkten Gespräch dazu, ihre Abfälle korrekt zu entsorgen. Mit Charme, Humor und kreativen Aktionen wie «Tatort Littering» oder «StreetUnArt» begegnen die IGSU-Botschafter-Teams ihren Gegenübern auf Augenhöhe und bleiben ihnen so nachhaltig in Erinnerung. Neben den Botschafter-Teams hat die IGSU viele weitere Sensibilisierungsmassnahmen im Angebot: So organisiert sie den jährlichen nationalen IGSU Clean-Up-Day, der dieses Jahr am 18. und 19. September 2026 stattfindet und von der Kinderbuchfigur Globi unterstützt wird. Weiter steht sie Städten, Gemeinden und Schulen bei der Umsetzung von Raumpatenschaften oder mit altersgerechten Schulworkshops zu den Themen Littering, Recycling und Umweltschutz zur Seite.

Forschung für die Umwelt

In der «Grossen Schweizer Littering-Studie» untersucht sie zudem gemeinsam mit der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW die Wirksamkeit von verschiedenen Massnahmen gegen Littering. Im Sommer 2025 wurde mit «Picknick- und Freizeitzonen» das erste von insgesamt drei Settings unter die Lupe genommen. 2026 werden weitere Feldexperimente durchgeführt, diesmal in «Verpflegungszonen rund um Take-Aways». 2027 sind Experimente entlang von «Überlandstrassen» geplant.

Die IGSU-Botschafter-Teams sorgen 2026 in allen Landesteilen mit Aktionen für Aufmerksamkeit: IGSU-Tour 2026

Medienkontakt

Nora Steimer, IGSU-Geschäftsleiterin, 043 500 19 91, 076 406 13 86, medien@igsu.ch

René Wernli, Leiter Werkhof, Stadt Olten, 062 206 17 48

IGSU – Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering

Die IGSU ist das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering und setzt sich seit 2007 national mit präventiven Sensibilisierungsmassnahmen für eine saubere Umwelt ein. Eine der bekanntesten Massnahmen ist der nationale IGSU Clean-Up-Day, der dieses Jahr am 18. und 19. September 2026 stattfindet. Die Trägerschaft der IGSU bilden die IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling, PET-Recycling Schweiz, VetroSwiss, McDonald’s Schweiz, Migros, Coop, Valora, Feldschlösschen, Coca-Cola Schweiz und International Chewing Gum Association. Diese engagieren sich daneben auch mit eigenen Aktivitäten gegen Littering und stellen beispielsweise zusätzliche Abfallkübel auf, führen regelmässige Aufräumtouren rund um ihre Filialen durch oder organisieren Clean-Up-Aktionen mit der Bevölkerung.

Benötigen Sie für einen Bericht über Littering ein Quote oder haben eine Frage zum Thema? Die IGSU-Expert*innen stehen Ihnen gern zur Verfügung.

IGSU Grubenstrasse 29 8045 Zürich Tel 043 500 19 99 info@igsu.ch www.igsu.ch