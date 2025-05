Algonomy

Algonomy stellt drei KI-gestützte Innovationen zur Revolutionierung des digitalen Handels vor

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire)

Algonomy, das weltweit führende Unternehmen für algorithmische Entscheidungsfindung im Einzelhandel, gab heute die Einführung von drei innovativen Lösungen bekannt, die speziell dafür entwickelt wurden, Einzelhändlern zu helfen, hyperpersonalisierte Einkaufserlebnisse in großem Maßstab bereitzustellen: Ensemble AI, Social Proof Messaging und Active Content.

Diese Produktinnovationen sind der nächste Schritt in Richtung Personalisierung im Einzelhandel, effizientes Merchandising und Kundeninteraktionen in Echtzeit.

Ensemble AI definiert Styling neu mit einer KI-gestützten Echtzeit-Outfit-Engine, die einen persönlichen Stylisten imitiert und automatisch redaktionelle Looks von Kopf bis Fuß kreiert, die auf die individuellen Vorlieben, das Verhalten und die aktuellen Trends der Kunden zugeschnitten sind. Durch die dynamische Zusammenstellung optisch ansprechender Outfits an wichtigen digitalen Kontaktpunkten erhöht Ensemble AI den durchschnittlichen Bestellwert, verbessert die Konversionsrate und reduziert den Aufwand für die Stilberatung.

Social Proof Messaging verleiht dem Einkaufserlebnis Glaubwürdigkeit und Dringlichkeit und ermöglicht Marken, psychologische Impulse – wie Trend-Tags, Hinweise auf geringe Lagerbestände und Signale zur Beliebtheit bei anderen Nutzern – entlang des gesamten Trichters zu setzen. Mit der bahnbrechenden KI-gestützten Optimierung testet die Plattform automatisch verschiedene Varianten der Botschaft und zeigt die leistungsstärkste an, wodurch KPIs wie die Konversionsrate, die Add-to-Cart-Rate und der Umsatz pro Besuch maximiert werden.

Active Content ermöglicht eine Website-ähnliche Personalisierung von E-Mails und anderen Marketingkanälen und steigert so die Interaktionen, Klicks und Konversionen. Sie befähigt Marketingexperten, mühelos Daten aus verschiedenen Quellen zu nutzen, zu verknüpfen und zu überlagern, um ansprechende Marketingkampagnen zu erstellen, die mit Open-Time-Personalisierung bereitgestellt werden. Angetrieben von generativer KI und der fortschrittlichen Entscheidungsmaschine von Algonomy schneidet Active Content jede Nachricht präzise auf die Vorlieben jeder Person zu.

Gemeinsam erweitern diese neuen Angebote das KI-Portfolio von Algonomy für den Einzelhandel, das bereits marktführende Produkte wie Recommend™ (personalisierte Empfehlungen in Echtzeit), multimodale Suche, Audience Manager und Technologien zur Lieferkettenoptimierung wie Order Right https://algonomy.com/merchandising-supply-chain-optimization/replenishment-optimization/umfasst.

„Derzeit erfährt der Einzelhandel einen grundlegenden Wandel – weg von statischen Erlebnissen hin zu dynamischen, in Echtzeit stattfindenden Interaktionen während des gesamten Einkaufserlebnisses. Mit Ensemble AI, Social Proof Messaging und Active Content geben wir Einzelhändlern die Tools an die Hand, um mit Präzision, Kreativität und Intelligenz in großem Maßstab zu agieren. So können sie jeden Kunden mit Relevanz im richtigen Moment errreichen", so Mark Buckallew, Chief Product Officer, Algonomy.

Treffen Sie uns auf der NRF APAC 2025

Algonomy wird diese neuen Innovationen zusammen mit seiner gesamten Produktpalette auf der NRFAPAC 2025 präsentieren, die vom 3. bis 5. Juni im Marina Bay Sands in Singapur stattfinden wird. Besuchen Sie uns am Stand 1116 und erleben Sie die Zukunft des algorithmischen Handels in Aktion.

Weitere Informationen finden Sie unter https://algonomy.com/nrf-apac-2025 https://algonomy.com/nrf-apac-2025.

Informationen zu Algonomy Algonomy hilft Unternehmen der Konsumgüterbranche bei der Maximierung des Kundenwerts durch die Automatisierung der Entscheidungsfindung in den wichtigsten Einzelhandelsfunktionen mit KI-gestützten Lösungen für eCommerce, Marketing, Merchandising und Supply Chain. Algonomy ist ein vertrauenswürdiger Partner für mehr als 400 führende Marken mit einer weltweiten Präsenz in über 20 Ländern. Unsere Innovationen haben die Anerkennung von führenden Branchenanalysten wie Gartner und Forrester erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.algonomy.com.

