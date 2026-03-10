IG saubere Umwelt IGSU

Medienmitteilung: «Globi packt an: Schweizer Kultfigur engagiert sich gegen Littering»

Globi packt an: Schweizer Kultfigur engagiert sich gegen Littering

Er ist bekannt für seinen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, für seine Kameradschaftlichkeit und für seine Liebe zu Tieren und der Natur: Der Abenteurer und Weltenbummler Globi setzt sich am nationalen IGSU Clean-Up-Day vom 18. und 19. September 2026 gegen Littering und für eine saubere Umwelt ein.

Seit bald 100 Jahren begeistert Globi Gross und Klein, er reist um die Welt, schlüpft immer wieder in neue Rollen und sorgt mit seinen ausgefallenen Ideen für Lacher. Er setzt sich ein für Sicherheit, Gesundheit und für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. «Ich war schon bei der Müllabfuhr, auf dem Meeresgrund, an der Tour de Suisse, im Nationalpark und am Flughafen. Ich habe die Schweiz erkundet, bin von Rom bis nach Grönland gereist und habe in Afrika und im wilden Westen neue Freundschaften geschlossen», schwärmt Globi. «Auf der ganzen Welt findet man wunderschöne Orte und unzählige Abenteuer – aber leider auch Littering. Die Schweiz liegt mir besonders am Herzen: Damit unsere Natur sauber bleibt, braucht es den Einsatz von uns allen.» Deshalb engagiert er sich am nationalen IGSU Clean-Up-Day vom 18. und 19. September 2026 und setzt damit ein Zeichen gegen Littering.

Wer mitmacht, kann nur gewinnen

Ein deutliches Zeichen gegen Littering setzen auch weitere Zehntausende Helferinnen und Helfer, die am Clean-Up-Day herumliegenden Abfall einsammeln: Bereits zum vierzehnten Mal setzen sich dieses Jahr Kindergarten- und Schulkinder, Angestellte und CEOs, Gemeindemitarbeitende und Vereinsmitglieder sowie Politikerinnen und Politiker in der ganzen Schweiz gegen Littering ein. Wer ebenfalls ein Zeichen gegen Littering setzen möchte, kann eine eigene Aufräum-Aktion organisieren oder sich einer Aktion anschliessen. Und wer seine Aufräum-Aktion auf www.clean-up-day.ch registriert, hat die Chance, am 18. oder 19. September von Globi begleitet zu werden. Zudem winken attraktive Preise: Am Clean-Up-Day-Wettbewerb werden unter Schulen, Gemeinden und Kleingruppen verschiedene Recyclingausflüge verlost.

Schweizweites Engagement

Der nationale Clean-Up-Day wurde 2013 von der IGSU ins Leben gerufen und mobilisiert seither jedes Jahr mehrere zehntausend Helferinnen und Helfer. Er ist Teil des World Cleanup Days, der dieses Jahr am 20. September stattfindet und an dem sich weltweit über 212 Länder aktiv beteiligen. An der letztjährigen Durchführung des IGSU Clean-Up-Days haben sich über 65‘000 Personen an über 700 Aktionen in der ganzen Schweiz beteiligt. Unterstützt wird der Aktionstag vom Bundesamt für Umwelt BAFU, dem Schweizerischen Verband Kommunale Infrastruktur SVKI und von der Stiftung Pusch.

Weitere Informationen zum nationalen IGSU Clean-Up-Day finden Sie auf www.clean-up-day.ch.

Medienkontakt:

Nora Steimer, Geschäftsleiterin IGSU, 043 500 19 91, 076 406 13 86

IGSU – Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering

Die IGSU ist das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering und setzt sich seit 2007 national mit präventiven Sensibilisierungsmassnahmen für eine saubere Umwelt ein. Eine der bekanntesten Massnahmen ist der nationale IGSU Clean-Up-Day, der dieses Jahr am 18. und 19. September 2026 stattfindet. Die Trägerschaft der IGSU bilden die IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling, PET-Recycling Schweiz, VetroSwiss, McDonald’s Schweiz, Migros, Coop, Valora, Feldschlösschen, Coca-Cola Schweiz und International Chewing Gum Association. Diese engagieren sich daneben auch mit eigenen Aktivitäten gegen Littering und stellen beispielsweise zusätzliche Abfallkübel auf, führen regelmässige Aufräumtouren rund um ihre Filialen durch oder organisieren Clean-Up-Aktionen mit der Bevölkerung.

Benötigen Sie für einen Bericht über Littering ein Quote oder haben eine Frage zum Thema? Die IGSU-Expert*innen stehen Ihnen gern zur Verfügung.

IGSU Grubenstrasse 29 8045 Zürich Tel 043 500 19 99 clean-up-day@igsu.ch www.clean-up-day.ch