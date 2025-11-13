SwissSkills

SwissSkills 2029 finden in St. Gallen statt

Medienmitteilung der Stiftung SwissSkills vom 13. November 2025

Die Würfel sind gefallen: Der Stiftungsrat von SwissSkills legte heute den Austragungsort für die nationalen Berufsmeisterschaften 2029 fest. Diese werden in vier Jahren erstmals in St. Gallen durchgeführt. Dem Entscheid ging ein Bieterverfahren voraus, da im selben Zeitraum auch die EuroSkills 2029 in Genf stattfinden. Zusammen mit dem europäischen Anlass entsteht so ein starkes Doppel, das Jugendlichen aus der ganzen Schweiz ermöglicht, eine der beiden Berufsbühnen mit kurzer Anreise zu erleben. Gleichzeitig wird die Sichtbarkeit und Bedeutung des Schweizer Berufsbildungssystems um ein Vielfaches verstärkt.

Der Stiftungsrat hat entschieden: Die SwissSkills 2029 werden in St. Gallen durchgeführt. Damit ist klar, wo sich in vier Jahren die besten jungen Berufstalente der Schweiz messen und gemeinsam mit über Hunderttausend Besucherinnen und Besuchern die Vielfalt und Stärke der Schweizer Berufsbildung feiern werden. Nach einem breit abgestützten Bieterverfahren fiel der Entscheid auf die Eingabe der Ostschweiz. Der Stiftungsrat würdigte in seinen Ausführungen das grosse Engagement aller Bieterstandorte und die hochstehenden Dossiers, welche die Bedeutung der Berufsbildung in der ganzen Schweiz einmal mehr eindrücklich unterstrichen.

Mit der Wahl von St. Gallen werden die SwissSkills 2029 in einer Region stattfinden, die über ein starkes Besucherpotenzial verfügt. Der Standort überzeugte mit einem innovativen Dossier, einer starken Unterstützung der acht Ostschweizer Kantone sowie dem Fürstentum Liechtenstein und einer guten Erreichbarkeit – sowohl für die grossen Ballungsräume der Deutschschweiz wie auch für Besuchende aus dem Tessin. Zusammen mit dem Anlass in Genf ermöglichen die beiden peripheren Standorte so einer grossen Zahl von Jugendlichen, eine der beiden Veranstaltungen mit kurzer Anreise zu besuchen.

In Kombination mit den EuroSkills 2029 in Genf entsteht damit ein starkes Duo, das die Sichtbarkeit und Bedeutung des Schweizer Berufsbildungssystems weiter stärkt. Christian Schäli, Präsident des Stiftungsrats SwissSkills: «Wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit mit St. Gallen und auf die Herausforderung, im Jahr 2029 gleich zwei Grossanlässe für die Berufsbildung zu realisieren. Gemeinsam schaffen wir eine nationale und internationale Bühne für unsere jungen Berufstalente.» Der Stiftungsrat wird sich in den kommenden Monaten zudem auch mit der Standortstrategie nach 2029 befassen.

