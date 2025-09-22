SwissSkills

Das waren die SwissSkills 2025: 120’000 Menschen, unzählige Begegnungen, viele Emotionen

Medienmitteilung von SwissSkills vom 22. September 2025

Fünf Tage voller Leidenschaft, Talent und Emotionen: Die SwissSkills 2025 haben die Schweiz bewegt! 1’021 junge Berufsleute kämpften in 92 Schweizermeisterschaften um Gold, Silber und Bronze. Rund 120’000 Besucherinnen und Besucher, darunter über 65’000 Schülerinnen und Schüler, tauchten auf dem BERNEXPO-Areal in die Vielfalt von über 150 Berufen ein. Mit der grossen Siegerehrung in der PostFinance Arena fanden die SwissSkills 2025 ihren fulminanten Höhepunkt – und bleiben als Volksfest und Begegnungsort für Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft in bester Erinnerung.

Emotionen, Erlebnisse und Erfolge

Die SwissSkills 2025 haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen! Über fünf Tage hinweg verwandelten 1’021 junge Berufstalente die BERNEXPO in eine Arena voller Leidenschaft, Präzision und Stolz. In 92 Meisterschaften zeigten sie, was in ihnen steckt – begleitet und bewertet von über 800 Expertinnen und Experten. Die Stimmung gipfelte am Samstagabend in der PostFinance Arena: Vor 6’000 Zuschauerinnen und Zuschauern wurden die besten Berufsleute der Schweiz gefeiert, Medaillen überreicht, Tränen vergossen und Siegerinnen und Sieger bejubelt. Dieser Moment machte eindrücklich sichtbar, welche Kraft, welche Faszination und welche gesellschaftliche Bedeutung die Berufsbildung in der Schweiz hat.

120’000 Menschen tauchten ein

Nicht nur die Meisterschaften, sondern auch das Erlebnisformat der SwissSkills 2025 begeisterte das Publikum. Die über 150 «Try a Skill»-Zonen verwandelten das Areal in eine Erlebnislandschaft. Jugendliche probierten Berufe aus, die sie bislang nur vom Hörensagen kannten: Sie schweissten, programmierten, mauerten oder frisierten. Von Mittwoch bis Freitag waren es vor allem die Schulen: Über 2’100 Klassen reisten aus allen Sprachregionen nach Bern und machten das BERNEXPO-Areal zum grössten Klassenzimmer der Schweiz. Am Wochenende gehörte die Bühne dann den Familien. Damit haben die SwissSkills 2025 nicht nur Wissen vermittelt, sondern Faszination geweckt. Eindrücke, die den Berufswahlprozess vieler Jugendlicher bestenfalls prägen werden.

Begegnungen über Generationen hinweg

Die SwissSkills 2025 waren weit mehr als Meisterschaften und Erlebniszonen: Sie wurden zum Treffpunkt und Begegnungszone für Lernende, Lehrpersonen, Arbeitgebende, Besuchenden und Entscheidungsträger aus Bildung, Politik und Wirtschaft. So trafen auf dem BERNEXPO-Areal Generationen aufeinander. Jugendliche, die ihre Berufswahl noch vor sich haben, Lehrpersonen, die begleiten, Expertinnen und Experten, die ihr Wissen weitergaben, und Unternehmen, die ihre künftigen Fachkräfte kennenlernten. Dieses Miteinander machte die SwissSkills 2025 zu einer Plattform des Austauschs, die Brücken baut und die Bedeutung der Berufsbildung in der ganzen Gesellschaft sichtbar macht.

Stimmen zum Erfolg

Daniel Arn, Präsident des Vereins SwissSkills Bern, zieht ein klares Fazit: «Die SwissSkills 2025 waren ein richtiges Volksfest der Berufsbildung. Die Begeisterung auf dem Areal, die Emotionen in den Hallen und die stolzen Gesichter unserer Teilnehmenden haben eindrücklich gezeigt, welche Kraft in der dualen Berufsbildung steckt.» Bundesrat Guy Parmelin betonte in seiner Rede an der Siegerehrung: «Bravo, Sie haben Grosses geleistet. Leidenschaft, Können, Berufsstolz – das ist das, was uns in den letzten Tagen bewegt hat. Und ich sage es mit Überzeugung: Ihre Fähigkeiten sind ein Versprechen für die Zukunft!»

Alle Medaillen, Interviews und Highlight-Videos sind wie folgt abrufbar:

Resultate Berufsmeisterschaften: SwissSkills 2025 | SwissSkills

Siegerehrung zum Nachschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Grp4swJxIQI

Videos der Siegerehrung: SwissSkills 2025: Winner Interviews auf Vimeo

Bilder und Videos zur freien Verfügung: Bilddatenbank SwissSkills 2025

Highlight-Videos pro Tag und Rohschnitte: SwissSkills 2025 auf Vimeo

Mehr Information zum Anlass gibt’s unter SwissSkills 2025 | SwissSkills

Stiftung SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Mirjam Hofstetter, +41 78 773 77 92, media@swiss-skills.ch www.swiss-skills.ch