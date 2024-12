Digital Spine GmbH / Aufzughelden

Aufzughelden by Digital Spine: Gründer Simon Vestner übernimmt alle Anteile nach der Insolvenz und führt das Unternehmen fort

Berlin (ots)

Die Digital Spine GmbH - bekannt für die Marke Aufzughelden - startet als inhabergeführtes Unternehmen unter der Leitung von Simon Vestner in eine neue Zukunft. Im Rahmen eines Insolvenzverfahrens, das im August 2024 beantragt und im Dezember 2024 abgeschlossen wurde, hat der Gründer und Geschäftsführer einen Sanierungsplan entwickelt und wird alle Anteile des Unternehmens übernehmen.

Sowohl die Gläubigerversammlung als auch das Amtsgericht Charlottenburg haben dem Sanierungsplan am 16. Dezember 2024 zugestimmt.

Mit dem Management-Buy-Out sichert sich Aufzughelden by Digital Spine die finanzielle Stabilität und legt den Grundstein für eine langfristige, nachhaltige Ausrichtung. "Der Neustart wird uns die Freiheit geben, flexibler und unabhängiger auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren. Mit dem Management-Buy-out haben wir die Möglichkeit, unsere Position als Innovationsführer in der Aufzugsbranche zu stärken", sagt Simon Vestner.

Erweitertes Smart Maintenance Angebot

Aufzughelden by Digital Spine fokussiert sich künftig auf Smart Maintenance, ein Konzept, das die Digitalisierung und Wartung von Aufzügen einfacher und effizienter gestaltet. Die Technologie von Aufzughelden by Digital Spine basiert auf einer einzigartigen Internet-of-Things-Lösung: Die Aufzughelden-Box wird direkt an die Steuerungseinheit von Aufzügen angeschlossen und kann alle notwendigen Daten erheben, analysieren und Immobilienbesitzern, -verwaltern, Mietern, aber auch Wartungsunternehmen zur Verfügung stellen. So lassen sich Wartungsprozesse effizienter planen, der Verwaltungsaufwand wird deutlich reduziert, die Kosten dauerhaft gesenkt. Eine digitale Optimierung für jeden Aufzugsbetreiber - unabhängig von laufenden Wartungsverträgen und Wartungsdienstleistern.

Trotz der Neustrukturierung und der herausfordernden Bedingungen lief der Geschäftsbetrieb in den vergangenen Monaten weiter. "Wir freuen uns sehr, dass uns viele unserer Kunden auch in den vergangenen Monaten die Treue gehalten haben. Ebenso danke ich allen, die uns während der Phase unterstützt und begleitet haben, insbesondere den Kolleginnen und Kollegen aus dem Team von Aufzughelden. Mit vollständig entwickelter Technologie, einem klaren Geschäftsmodell und finanzieller Stabilität freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, um die Digitalisierung der Aufzugsbranche weiter voranzutreiben," fasst Simon Vestner zusammen.

Über Digital Spine:

Die Digital Spine GmbH gestaltet die Zukunft des digitalen Aufzugs- und Gebäudemanagements neu: Das inhabergeführte Unternehmen bietet unter der Marke Aufzughelden digitale Lösungen für Smart Maintenance, die Betreibern eine effiziente, kostensparende und unkomplizierte Verwaltung ihrer Aufzüge ermöglichen. Dies gelingt mit der eigens entwickelten Aufzughelden-Box, einer IoT-basierten Lösung, die Daten direkt an der Steuerungseinheit von Aufzügen erfasst und analysiert. So optimiert Digital Spine Wartungsprozesse, senkt Kosten und reduziert den Verwaltungsaufwand - unabhängig von laufenden Wartungsverträgen und -dienstleistern.