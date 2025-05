ARTE G.E.I.E.

Europa zuhören und verstehen - 1500 Folgen Re: auf ARTE

Am 28. Mai sendet ARTE die 1500. Folge der Reportagereihe Re:. Seit dem 13. März 2017 läuft Re: werktäglich von Montag bis Freitag um 19:40 Uhr auf ARTE sowie jederzeit auf arte.tv und erzählt Geschichten aus ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten in Europa. Die 30-minütigen Reportagen bieten Einblicke in den Alltag der Europäerinnen und Europäer.

Schauplatz der eintausendfünfhundertsten Reportage ist Luton bei London. Sie zeigt, wie das britische Gesundheitswesen nicht funktioniert. Die Patienten warten meist viele Monate - selbst auf dringende Operationen. Ein mobiles Team, das zu den Patientinnen und Patienten nach Hause kommt, soll die Situation verbessern. "Re: Erste Hilfe für das britische Gesundheitssystem" (28. Mai, 19.40 Uhr) nimmt uns mit auf die tägliche Tour des Teams, dabei bekommen die Zuschauer Einblicke in den harten Alltag einer englischen Industriestadt. Ähnliche Probleme im Gesundheitswesen gibt es auch in Deutschland. Re: zeigt, wie unsere Nachbarn damit umgehen und welche Lösungsansätze sie entwickeln.

Der Blick über den Tellerrand zeichnet Re: aus. Unterschiedliche Lebensweisen und der Umgang mit gesellschaftlich relevanten Fragen lassen sich in ihrer europäischen Vielfalt anhand filmischer Begleitungen der betroffenen Menschen nachvollziehen und einordnen. Re: hat für diesen Ansatz zahlreiche Preise zum Teil mehrfach gewonnen, unter anderem den deutsch-französischen Journalistenpreis, den deutsch-tschechischen Journalistenpreis, den deutsch-polnischen Journalistenpreis, den deutschen Kamerapreis, den RIAS-Medienpreis, den Preis der Deutschen Akademie für Film und Fernsehen und den CIVIS-Medienpreis.

Re: ist eine echte europäische Koproduktion. Die Reportagen werden von ZDF, ARD, ARTE GEIE in Strasbourg und ARTE France in Paris produziert, Kooperationen bestehen mit RTBF in Belgien und LTV in Litauen.

ARTE Re: gelingt es, auch ein jüngeres Publikum zu erreichen und für einen europäischen Blick zu gewinnen. Zahlreiche Folgen erzielen auf arte.tv und YouTube mehrere Millionen Aufrufe.* Regelmäßig werden die Inhalte von Re: auf den ARTE-Kanälen auf Instagram und Facebook geteilt. In Kürze wird ein Angebot auf TikTok hinzukommen.

*" Einmal arm, immer arm?" 1,3 Mio. Aufrufe; " Inside Jehovas Zeugen" 1,9 Mio. Aufrufe.

Best of ARTE Re:

Anlässlich des Jubiläums auf arte.tv zu finden: Eine Kollektion der 10 besten ARTE Re: Geschichten der letzten 8 Jahre! Nah dran, authentisch, echt - der Mensch im Mittelpunkt.

Zur Kollektion ;>