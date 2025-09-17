VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Tierschutzorganisationen erfreut über den Entscheid des Nationalrates

Die Tierschutzorganisationen VIER PFOTEN, Stiftung für das Tier im Recht (TIR), Schweizer Tierschutz STS, Zürcher Tierschutz, Animal Rights Switzerland und Sentience sind erfreut, dass der Nationalrat am heutigen Mittwoch einem konsequenten Gegenvorschlag zur Initiative «Ja zum Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte (Pelzinitiative)» zugestimmt hat. Dieser sieht neben einem Import- auch ein Handelsverbot vor. Als Nächstes wird nun der Ständerat über das Geschäft beraten.

Für Rückfragen:

VIER PFOTEN

Lauretta Eckhardt

Policy Manager

lauretta.eckhardt@vier-pfoten.org

www.vier-pfoten.ch

Telefon: +41 43 883 77 52

Schweizer Tierschutz STS

Andrina Herren

Wildtierökologin

andrina.herren@tierschutz.com

www.tierschutz.com

Telefon 061 365 99 99

Stiftung für das Tier im Recht (TIR)

Andreas Rüttimann

Rechtswissenschaftlicher Mitarbeiter

ruettimann@tierimrecht.org

www.tierimrecht.org

Telefon 043 443 06 43

Zürcher Tierschutz

Nadja Brodmann

Geschäftsleitung Zürcher Tierschutz

nbrodmann@zuerchertierschutz.ch

www.zuerchertierschutz.ch

Mobile 079 334 91 70

