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Sonnenalp Resort, Allgäu: Bordeaux-Ikone Château Figeac zu Gast

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Das renommierte 5-Sterne-Resort Sonnenalp im Allgäu setzt seine Reihe hochkarätiger Weinabende fort: Nach dem vielbeachteten Château Lafite Rothschild-Dinner im vergangenen Jahr lädt das familiengeführte Luxusresort erneut zu einem besonderen Bordeaux-Erlebnis ein. Mit Château Figeac ist nun einer der grossen Namen aus Saint-Émilion zu Gast im Gourmetrestaurant Silberdistel (ein Michelin-Stern, 16 Punkte Gault&Millau).

Winzerabend mit 1er Grand Cru Classé «A» im Restaurant Silberdistel

Am 18. Juli 2026 veranstaltet das Gourmetrestaurant Silberdistel einen Winzerabend in begrenzter Teilnehmendenzahl. Im Mittelpunkt steht ein 1er Grand Cru Classé «A» aus Saint-Émilion. Der Abend wird persönlich begleitet von Blandine de Brier Manoncourt, Co-Ownerin von Château Figeac, die durch die Degustation führt und Einblicke in Jahrgänge, Terroir und Vinifikation gibt.

Château Figeac: Klassifikation und Herkunft

Château Figeac wurde im Rahmen der Klassifikation von Saint-Émilion im Jahr 2022 in die höchste Stufe, 1er Grand Cru Classé «A», eingestuft. Das Weingut befindet sich seit 1892 im Besitz der Familie Manoncourt und zählt zu den historischen Gütern der Appellation. Die Weine von Château Figeac sind geprägt von einem hohen Cabernet-Anteil, der für Struktur, Frische und Lagerfähigkeit steht.

Serviert werden Petit Figeac 2020 und 2021 sowie die Jahrgänge 2009, 2011, 2015 und 2019 des Grand Vin – eine seltene Gelegenheit, die Entwicklung grosser Bordeaux-Weine im direkten Vergleich zu erleben. Sonnenalp-Sommelière Alexandra Georgiev sagt: «Nach dem Château Lafite Rothschild-Abend ist Château Figeac ein weiteres Highlight unserer Weinreihe. Für unsere Gäste entsteht ein unmittelbarer Dialog zwischen Spitzenküche, grossen Weinen und der Persönlichkeit hinter dem Weingut.»

Für die kulinarische Umsetzung ist Küchenchef Florian Wagenbach vom Fine-Dining-Restaurant Silberdistel mit seinem Team verantwortlich. Das eigens komponierte Menü reicht von Entenleber mit Himbeere über Taube mit Kirsche und Blumenkohl bis hin zu Rinderfilet und Bürgermeisterstück mit grünem Spargel.

Madame Blandine de Brier Manoncourt betont: «Château Figeac lebt von seinem einzigartigen Kies-Terroir und der starken Präsenz von Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. Es ist mir eine grosse Freude, unsere Weine in diesem besonderen Rahmen persönlich präsentieren zu dürfen.»

Preise und Reservation

Château Figeac-Dinner: CHF 448.– / € 490.– pro Person

inklusive Weinbegleitung, Aperitif, Wasser und Kaffee

Beginn: Samstag, 18. Juli 2026 um 18.30 Uhr Aperitif, 19.00 Uhr Dinner

Die Teilnehmendenzahl ist auf 35 Gäste limitiert. Reservationen sind online möglich.

Mit Formaten wie dem Château Lafite Rothschild-Dinner 2025 und nun dem Abend mit Château Figeac positioniert sich die «Sonnenalp» erneut als Bühne für internationale Spitzenweingüter im deutschsprachigen Raum.

Recherchebesuch:

Interessierte Medienschaffende sind herzlich eingeladen, das Wein-Dinner und die «Sonnenalp» im Rahmen einer Recherche zu erleben.

Kontakt: contact@estherbeck.ch I Telefon +41 31 961 50 14.

Hinweis an die Redaktionen:

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die «Sonnenalp» als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 224-Zimmer-Resorts – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof mit Reithalle, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten, besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt.

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Esther Beck ESTHER BECK PR Telefon +41 31 961 50 14 Mail: esther.beck@estherbeck.ch www.estherbeck.ch