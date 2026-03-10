ESTHER BECK Public Relations

Private Living Collection auf der «Sonnenalp»: Neue Wohnformen zwischen Resort und Rückzugsort

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Mit der neuen Private Living Collection bündelt das Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp seine eigenständigen Wohnformen und erweitert zugleich das Angebot: Insgesamt 17 Natur-Lodges, Hofgut-Lofts sowie die bereits etablierten Alpenchalets werden künftig unter der Collection geführt. Die Einheiten verbinden architektonische Klarheit, räumliche Grosszügigkeit und unmittelbare Naturnähe mit der Infrastruktur eines ganzjährig betriebenen Resorts.

Das Konzept spricht Gäste an, die ihren Aufenthalt eigenständig gestalten und dennoch nicht auf die Infrastruktur eines Resorts verzichten möchten. Es verbindet privaten Rückzugsraum mit dem unmittelbaren Zugang zu Wellness, Gastronomie, Golf und ganzjährigen Aktivitäten.

Natur-Lodges: Licht, Weite und absolute Ruhe

Am sonnigen Südhang der «Sonnenalp» liegen die fünf neuen Natur-Lodges, eingebettet in die Landschaft und mit freiem Blick auf die Allgäuer Bergwelt. Grosszügige 180-Grad-Panoramaverglasungen lassen Tageslicht tief in den Raum fliessen und schaffen ein Wohngefühl zwischen drinnen und draussen. Die runden Baukörper aus Holz wirken wie moderne Rückzugsnester: reduziert im Design, warm in der Materialität. Naturbelassene Oberflächen, weiche Textilien und klare Linien sorgen für ein ruhiges Raumgefühl, das bewusst entschleunigt. Die Natur wird Teil des Wohnens; morgens beim ersten Kaffee auf der Südterrasse, abends in stiller Zurückgezogenheit. Ein Highlight ist der private Wellnessbereich. Gästen steht eine Natur-Sauna sowie ein Relax-Pool zur Verfügung.

Hofgut-Lofts: Lebendige Architektur mit Reiterhof-Atmosphäre

Die neuen Hofgut‑Lofts befinden sich im neu geschaffenen Hofgut-Areal, das an die Ursprünge der «Sonnenalp» als Bauernhof erinnert. Direkt über der neu errichteten Reithalle gelegen, verbinden sie alpine Bautradition mit Elementen des Industrial Designs. Holz, Stahl und Glas strukturieren die zweigeschossigen Räume, Loggien öffnen den Blick in die Landschaft. Eine eigene kleine Reception im Hofgut schafft ein Wohngefühl zwischen Boutique-Hideaway und modernem Chalet. Ideal für Paare, Familien und Designliebhaber:innen – auch mit Hund.

Die Alpenchalets: Eigenständiges Wohnen mit Resortanbindung

Rund 1,4 Kilometer vom Haupthaus entfernt liegen die drei Alpenchalets Wielenberg – grosszügige Doppelhaushälften mit jeweils zwei beziehungsweise sechs 190 Quadratmeter grossen Apartments. Mit drei Schlafzimmern auf der oberen Etage, eigenem Garten und einem grosszügigen Grundriss bieten sie Platz für bis zu sechs Personen. Der offen gestaltete Wohn- und Essbereich ist harmonisch mit der Küche verbunden. Ein Kamin bildet den Mittelpunkt des Wohnraums und öffnet den Blick in die Allgäuer Bergwelt. Die Chalets sind als eigenständiges Ferienhaus konzipiert und zugleich an die Leistungen des Resorts angebunden: Frühstück, Abendmenü sowie die Nutzung der 20.000 m² grossen Wellnesswelt sind eingeschlossen. Auch Hunde sind willkommen.

Hofgut‑Restaurant: Soulfood, Sharing und Bergpanorama

Im Zuge des Neubaus der Wohnformen und der Entwicklung des Hofguts mit Reithalle und Stallungen ist auch das Hofgut-Restaurant entstanden. Direkt über der Reithalle gelegen, ist das neue Restaurant mit rund 60 Plätzen ein lebendiger Treffpunkt für Geniesser:innen. Offene Showküche, grosse Sonnenterrasse und ein weiter Blick auf die Berge prägen die Atmosphäre.

Kulinarisch setzt das Restaurant auf modernes Soulfood: mittags unkompliziert und frisch, abends kreative Drei-Gang-Menüs à-la-carte im Rahmen der Halbpension. Viele Gerichte sind zum Teilen gedacht. «Hunde sind ausdrücklich willkommen, ebenso externe Gäste» ergänzt Hoteldirektorin Anna-Maria Fässler. Ein integrierter Hofladen ergänzt das Konzept mit ofenfrischem Gebäck, regionalen Spezialitäten und ausgewählten Sonnenalp-Produkten.

Materialität, Licht und Landschaft als Leitmotiv

Allen Wohnkonzepten gemeinsam ist die klare Haltung der «Sonnenalp». Die Architektur folgt dem Ort. Holz aus der Region, hochwertige Naturmaterialien, durchdachte Lichtführung und bewusste Raumaufteilungen schaffen Erlebnisräume, die nicht beeindrucken wollen, sondern berühren. «Die Lodges, Lofts und Chalets sind keine klassischen Hotelzimmer. Sie sind eigenständige Lebensräume innerhalb der Sonnenalp», sagt Anna-Maria Fässler, die das seit 1919 familiengeführte Resort gemeinsam mit ihrem Mann Michael Fässler und Sohn Jakob Fässler in vierter resp. fünfter Generation führt. «Sie ermöglichen Rückzug und lassen zugleich die Vielfalt des Hauses offen.»

Hinweis an die Redaktionen:

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die «Sonnenalp» als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 224-Zimmer-Resorts – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof mit Reithalle, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten, besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt.

Für Anfragen und Reservationen: SONNENALP Resort Telefon +49 8321 272 0

Medienkontakt Schweiz: ESTHER BECK PR Esther Beck / Monika Buchser Telefon +41 31 961 50 14