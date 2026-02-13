Fürstentum Liechtenstein

Liechtenstein gewinnt HSP Award "Best New Passport 2026"

Vaduz (ots)

Der neue liechtensteinische Reisepass wurde mit dem HSP Award "Best New Passport 2026" ausgezeichnet. Diese internationale Ehrung würdigt herausragende Leistungen in Design, Sicherheitstechnologie und Funktionalität moderner Reisepässe.

Die Preisverleihung fand im Rahmen des jährlichen High Security Printing (HSP) Summit in Rabat (Marokko) statt, an dem führende Sicherheitsdruckereien, Regierungsvertreter sowie Fachpersonen für Sicherheitsdruck und Identitätsdokumente teilnahmen. Die Fachjury hob insbesondere die hohe Qualität der integrierten Sicherheitsmerkmale, die zeitgemässe Gestaltung und die konsequente Umsetzung internationaler Standards hervor.

Die Auszeichnung bestätigt die technische Qualität des neuen liechtensteinischen Reisepasses und zeigt, dass ein modernes, benutzerfreundliches Identitätsdokument geschaffen wurde, das einen klaren Mehrwert für die Bevölkerung bietet. Gerade für einen Kleinstaat ist die Entwicklung eines technologisch führenden Reisepasses eine besondere Leistung und unterstreicht Liechtensteins Anspruch, in sicherheitsrelevanten Bereichen internationale Qualitätsstandards zu erfüllen.

Der neue Reisepass verfügt über eine Reihe fortschrittlicher Sicherheitsmerkmale, darunter optisch variable Elemente, mikrotechnische Drucktechniken sowie eine nahtlose Integration biometrischer Daten. Die Gestaltung verbindet moderne Ästhetik mit identitätsstiftenden Elementen, die die Vielfalt Liechtensteins widerspiegeln.

Mit dem HSP Award "Best New Passport 2026" reiht sich Liechtenstein in die Gruppe jener Staaten ein, die im Bereich moderner Identitätsdokumente internationale Anerkennung finden. Der Preis gehört zu den bedeutendsten Auszeichnungen im Sicherheitsdruck und wird jährlich für Innovationen vergeben, die Fälschungssicherheit erhöhen und internationale Anforderungen an Reisedokumente erfüllen.

Markus Biedermann, Leiter des Ausländer- und Passamts, konnte zudem in einem Referat dem Fachpublikum die erfolgreiche Modernisierung des Prozesses zur Personalisierung und Ausgabe des Reisepasses vorgestellt. Er konnte aufzeigen, wie die Liechtensteinische Landesverwaltung Technologie und Organisation verbindet, um sowohl für die Kunden als auch die Verwaltung einen effizienten, sicheren und schnellen Service zu bieten.