Panta Rhei PR AG

«Aktien – Souverän investieren»: ein Lebenswerk und mehr als ein Ratgeber von Börsenguru André Kistler

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

3 Dokumente

«Aktien – Souverän investieren»: ein Lebenswerk und mehr als ein Ratgeber von Börsenguru André Kistler

In einer Zeit, in der klassische Sparformen kaum noch Rendite bringen, stellt sich für viele die Frage: Wie gelingt es, den eigenen Lebensstandard auch im Alter zu sichern oder gar zu verbessern? Antworten darauf gibt André Kistler, einer der erfolgreichsten Vermögensverwalter der Schweiz, in seinem 224 Seiten starken Buch «Aktien – Souverän investieren». Das kompakte Standardwerk erschien am 4. August 2025 und ist online sowie im Buchhandel erhältlich. Kistler zieht die Summe seines Wirkens und legt zugleich einen glasklar verfassten Ratgeber vor für alle, die langfristig in ihre Vorsorge investieren wollen.

Mit seinem Buch richtet sich André Kistler, der Gründungspartner der Albin Kistler AG, an Menschen jeden Alters, die ihr Geld selbstverantwortlich und erfolgreich investieren möchten – besonders auch an die, die bisher wenig Erfahrung mit Aktien und Kapitalmärkten haben. «Wer dieses Buch liest, wird nicht schnell reich. Aber langsam, systematisch und ohne Drama. Und das ist in der Welt des Anlegens am Ende das, was zählt», schreibt Finanzjournalist Mark Dittli im Vorwort über das kompakte Werk von André Kistler. Die Leserinnen und Leser erfahren, warum Schweizer Qualitätsaktien eine besonders robuste Grundlage für den Vermögensaufbau bilden, welche Anlagegrundsätze über Jahrzehnte hinweg Bestand haben und wie man die häufigsten Fehler beim Investieren vermeidet.

Anlegen mit Weitsicht – kein Spekulieren

Kistlers Botschaft ist klar: Aktien sind kein Spielzeug für Spekulantinnen und Spekulanten, sondern ein bewährtes Instrument für nachhaltigen Vermögensaufbau und private Vorsorge. «Das Risiko wegen Aktien einen Verlust zu erleiden, besteht nur, wenn man spekuliert», betont der Autor. Mit seinem Buch zeigt er, wie Anlegerinnen und Anleger Schritt für Schritt zu souveränen Investoren werden. Durch Geduld, Disziplin und einen langfristigen Anlagehorizont.

Das Buch vermittelt eine ermutigende Perspektive, gerade auch für die nächsten Generationen: Die Wirtschaft folgt keinem Zufall, sondern dem Glauben an eine bessere Zukunft. Wer in solide Firmen investiert, wird auf lange Sicht massiv vom stetigen Fortschritt profitieren. «Die mit Abstand grösste wirtschaftliche Kraft ist das stete Aufwärtsstreben der Menschen und der Firmen», schreibt André Kistler, und erinnert daran, dass sich Aktienmärkte langfristig immer signifikant nach oben entwickeln. Konkret: In den letzten 30 Jahren hat sich der Swiss Market Index SMI verachtfacht.

Ein Erfahrungsbuch – kein Lehrbuch

«Aktien – Souverän investieren» ist keine theoretische Abhandlung, sondern das konzentrierte Wissen aus über 50 Jahren Börsenerfahrung. André Kistler gewährt Einblicke in seinen persönlichen Weg – vom Kaufmann aus bescheidenen Verhältnissen bis zum Gründungspartner der erfolgreichsten Vermögensverwaltung der Schweiz. Seine Empfehlungen beruhen auf Praxis, Menschenverstand und einem Bekenntnis zur Qualität, in der Auswahl von Unternehmen und in der eigenen Denkhaltung. Kistler vermeidet wissenschaftliche Ausschweifungen, sondern bringt seinen Erfahrungsschatz auf 224 Seiten klar und verständlich und auf den Punkt.

Ein Plädoyer für stärkere Aktienkultur in der Schweiz

André Kistler versteht das Buch auch als gesellschaftspolitischen Beitrag: «Der Wohlstand eines Landes hängt immer auch mit der Aktienkultur zusammen.» Je mehr Haushalte am Erfolg von Unternehmen beteiligt sind, desto breiter ist die gesellschaftliche Teilhabe am wirtschaftlichen Fortschritt: Die Aktie versteht Kistler deshalb als gelebte Demokratie – gerade auch in der Schweiz, die sich dank eigenständiger Währung durch eine hohe Stabilität auszeichnet. Dieser Asset wird – gerade auch mit Blick auf den Euroraum – in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Er bringt diese These auf einen einfachen Nenner: Wer langfristig investiert, investiert in die Kraft des Fortschritts. Mit seinem Buch will er Vorbehalte abbauen, Wissen fördern – und Lust auf unternehmerisches Denken machen. Das Buch ist im Buchhandel sowie online verfügbar: www.buchhaus.ch.

Alles auf einen Blick: «Aktien – Souverän investieren»

Autor: André Kistler

Erscheinungsdatum: 04.08.2025, Zürich

Format: Hardcover, 224 Seiten

ISBN: 978-3-033-11274-2

Verlag: Arisverlag

Zu bestellen bei: www.buchhaus.ch.

Zur Person: André Kistler

Geboren in einfachen Verhältnissen, begann André Kistler seine Laufbahn 1971 mit einer Banklehre bei der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft. Sein Weg führte ihn über Stationen bei der Bank Vontobel und Fiduciary Trust in New York ins Silicon Valley, wo er unter anderem den Börsengang von Apple begleitete. 1995 gründete er mit Norbert Albin die Albin Kistler AG, eine der renommiertesten Vermögensverwalterinnen der Schweiz.

Medienstelle André Kistler c/o Panta Rhei PR AG Dr. Reto Wilhelm +41 (0)44 365 20 20 r.wilhelm@pantarhei.ch