RIEDO Coiffure eröffnet Salon in Kerzers: Haarerlebnis in neuem Glanz

Nach einer intensiven Umbauphase von sieben Wochen erstrahlt RIEDO Coiffure in Kerzers in neuem Glanz. Der Coiffure Salon hat seine Pforten im November wieder geöffnet und begrüsst Kundinnen und Kunden in einem frisch gestalteten Ambiente.

Nach fast 30 Jahren Selbstständigkeit hat sich Vorgängerin Brigitte Gutknecht entschieden, eine Nachfolgelösung zu suchen und ist mit der Coiffeur-Familie Riedo fündig geworden. Die Übernahme erfolgte Anfang dieses Jahres, der umfangreiche Umbau sogleich im Herbst. Im ehemaligen Kino in Kerzers, wo einst Blockbusters über die Leinwand flimmerten, glänzt der renovierte Salon in warmen, erdigen Farben. Die Lampen sind goldfarben, so auch die Farbakzente der Kissen und Regale. Je nach Tageslicht wirken die Farben golden oder hellgrün und verströmen moderne Behaglichkeit. Abgerundete Elemente trennen die verschiedenen Bereiche sorgfältig voneinander ab. So bietet sich genügend Stauraum wie auch unterschiedliche Bereiche fürs Haarewaschen und die Haarpflege. Das vierköpfige Team rund um Teamleiterin Carina Ruprecht setzt sich mit Freude und Fachwissen ein.

«Wir freuen uns sehr, unsere Kundschaft im neuen Salon zu begrüssen und unseren sechsten Salon in der Riedo-Familie zu eröffnen», sagt ein sichtlich stolzer Marc Riedo, Geschäftsführer in der dritten Generation von RIEDO Coiffure. «Der Umbau hat uns wirklich die Möglichkeit gegeben, ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen, bei dem sich alles um unsere Kundschaft, ihr Haar und den Stil dreht.»

Kund:innen sind eingeladen, sich zurückzulehnen und zu entspannen, während das Team sich um ihren individuellen Look kümmert. Die RIEDO-Salons wurden 2022 als klimaneutral ausgezeichnet. Verwendet werden die hochwertigen Produkte von Dermatologie-Spezialist «La Biosthétique», bekannt für natürliche und erstklassige Inhaltsstoffe. Die sorgfältig ausgewählten Produktkombinationen garantieren ein Maximum an Verträglichkeit und Wirksamkeit.

RIEDO Coiffure unter der Leitung von Marc und Jan Riedo ist ein etablierter Name in der Coiffure-Branche. Mit bald 100 Jahren Erfahrung steht die Familie Riedo für professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Haar, Kopfhaut, Farbe und Styling.

Zahlen und Fakten

Beim Umbau wurde die Fläche des Salons verdoppelt, um den heutigen Ansprüchen gerecht zu werden. Die grosszügigen Räumlichkeiten erstrecken sich über 110 m2 im Erdgeschoss und 100m2 im Untergeschoss.

AERNI riedogroup AG

Die riedogroup zählt rund 80 Mitarbeitende, davon 16 Lernende an insgesamt neun Standorten; davon sechs im Kanton Freiburg. Die Familie Riedo ist seit 1927 der Coiffure-Tradition verpflichtet und betreibt Filialen in Bösingen, Laupen, Schmitten, Düdingen, Kerzers und Tafers sowie die Boutique Prune in Freiburg. Der Concept Store AERNI Haar Bar Kleid Spa in Bern und im VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa in Interlaken, gehören ebenfalls zum erfolgreichen Coiffureunternehmen, welches schon mehrfach ausgezeichnet wurde.

Für weitere Informationen Marc Riedo

RIEDO coiffure AG Freiburgstrasse 3 3178 Bösingen

Telefon +41 31 747 79 44 E-Mail: mail@riedocoiffure.ch www.riedocoiffure.ch

Medienkontakt Esther Beck ESTHER BECK Public Relations Bim Zytglogge 1 3011 Bern

Telefon +41 31 961 50 14 E-Mail: esther.beck@estherbeck.ch www.estherbeck.ch