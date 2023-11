reCIRCLE AG löst das Pappbecherproblem

ESTHER BECK Public Relations

reCIRCLE AG , die führende Anbieterin von Mehrweglösungen für Essen und Trinken zum Mitnehmen, betreibt seit 2016 ein Netzwerk für Gastronomiebetriebe. Im Rahmen der Fachmesse Igeho präsentiert sie den neuen OTY- Automatenbecher.

«Dieser Becher ist das Ergebnis umfassender Feldforschung, intensiver Zusammenarbeit und ein typisches Beispiel für ein gelungenes Ökodesign; der Becher lässt sich hunderte Male nutzen und dann recyceln», so die CEO von reCIRCLE AG, Jeannette Morath.

Der OTY-Automatenbecher bedient eine neue Zielgruppe, denn er wurde speziell für Getränkeautomaten und Becherdispenser entwickelt und soll tonnenweise Papier sparen.

Einfache Handhabung, grosse Wirkung

Durch einen einfachen Knopfdruck werden duftender Kaffee, heisse Schokolade oder wärmende Bouillon von ausgeklügelten Automaten produziert und ausgegeben, die an vielen Standorten in Unternehmen, Universitäten oder öffentlichen Gebäuden zu finden sind. Zahlreiche Pappbecher werden auch für Wasserspender gebraucht. Was bleibt, ist ein Abfallberg, der in der Regel kostenpflichtig entsorgt werden muss, nicht zu sprechen von der Ressourcenverschwendung. Genau dieses Problem löst die neuste Entwicklung, welche unter der Projektleitung von Ursina Haslebacher, studierte Produktdesignerin FH, bei reCIRCLE AG, stand.

In Zusammenarbeit mit dem bewährten Designer Thomas Liebe und den Ingenieuren und Produzenten der Stefan Kälin AG wurde am Design gefeilt, bis der Becher fast so eng stapelbar wurde wie gängige Einwegbecher. «Das clevere Design macht es möglich, dass die Becher nicht verkanten, einfach zu waschen und zu trocknen sind. Ein einziger OTY-Becher ersetzt hunderte Einwegbecher. Er braucht somit weniger Lagerplatz als Einwegverpackung.», so Morath weiter.

Das reCIRCLE Team unterstützt interessierte Unternehmen bei der Implementierung einer Mehrweglösung im Betrieb. «So wird es einfach, auf unnötige Einwegverpackung zu verzichten und in der Regel ist Mehrweg im System sogar günstiger als der Einkauf von Einweg», erklärt Jeannette Morath und weiter: «Denn wie immer bei den durchdachten reCIRCLE-Lösungen wird nicht nur die Verpackung neu gedacht, sondern auch das ganz drum herum, wie die Sammlung, die Reinigung, die Kommunikation, um erfolgreich eine Verhaltensveränderung zu bewirken.»

Eigenes Branding

Weil der «OTY» nicht im reCIRCLE Netzwerk angeboten wird, sondern innerhalb eines Unternehmens zirkuliert, ist eine eigene Farbe und Logo möglich. «So bestärken Unternehmen ihr Engagement für die Umwelt, Mitarbeitendenzugehörigkeit und es wird einfach eine Verhaltensveränderung erfolgreich umzusetzen; nämlich wiederverwenden, statt wegzuwerfen. Wiederverwenden macht Mut, weitere Umweltthemen anzugehen», weiss Jeannette Morath aus Erfahrung.

Igeho Fachmesse vom 18. – 22. November 2023, Messe Basel

reCIRCLE AG, Halle 1.0, Stand I005

Das Sortiment

reCIRCLE bietet eine breite Palette an Mehrwegverpackungen für den Takeaway-Bereich an, sowohl für Gastronomiebetriebe, die Teil des reCIRCLE-Netzwerks sind, als auch für Unternehmen, die ihr Abfallaufkommen reduzieren möchten. Die Netzwerkprodukte sind auberginefarben/transparent und das Sortiment umfasst BOXen für verschiedene Menus in diversen Formaten, zum Beispiel auch für Pizza, ein Besteckset und doppelwandige Becher für Getränke, Suppen und vieles mehr. reCIRCLE bietet zudem Produkte in anderen Farben zum Verkauf an, unter anderen den neuen wiederverwendbaren Automatenbecher OTY, um auch ausserhalb der Gastronomie Verpackungsabfall zu reduzieren.

Über reCIRCLE

reCIRCLE ersetzt Einwegverpackungen durch wiederverwendbare, hochwertige, ökologischere Mehrwegverpackungen und vertreibt diese im Pool-System. Hergestellt werden die Produkte in der Schweiz. Im August 2016 startete reCIRCLE mit 24 Partnerbetrieben, sechs Jahre nach Markteintritt machen bereits rund 2‘000 Unternehmen im Schweizer Netzwerk mit. Konsumierende bestellen ihr Takeaway-Essen in reCIRCLE-BOXen oder ihr To-Go-Getränk in ISY Cups und kaufen diese, oder sie leihen das Geschirr pfandfrei über die reCIRCLE-App aus. Die reCIRCLE-Produkte können immer wieder befüllt, bei den Partnerbetrieben im Netzwerk getauscht oder zurückgegeben werden.

