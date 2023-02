CGTN

CGTN: Nach 65 Jahren beginnt für die chinesisch-kambodschanische Gemeinschaft eine neue Ära mit einer gemeinsamen Zukunft

Der Premierminister des Königreichs Kambodscha Hun Sen, der auch ein alter und guter Freund des chinesischen Volkes ist, stattete China nach dem chinesischen Neujahrsfest einen dreitägigen offiziellen Besuch ab.

Vom 9. bis 11. Februar nahm Hun Sen an Treffen mit chinesischen Spitzenpolitikern, an der Eröffnungszeremonie des chinesisch-kambodschanischen Freundschaftsjahres und an der Eröffnungszeremonie des chinesisch-kambodschanischen Forums für Wirtschaft, Investitionen und Tourismus teil. Er nahm auch an der Unterzeichnung einer Reihe von Kooperationsdokumenten teil, die Bereiche wie Diplomatie, Wirtschaft und Handel, Entwicklungszusammenarbeit, landwirtschaftliche Produkte, Infrastruktur und Medien abdecken.

Anlässlich des 65. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen sind China und Kambodscha bereit, die bilaterale Zusammenarbeit durch „eine gemeinsame Position, eine sechsseitige Zusammenarbeit und zwei Korridore" voranzutreiben, sagte der chinesische Vizeaußenminister Sun Weidong am Freitag der China Media Group (CMG).

Eine gemeinsame Position

China und Kambodscha haben am Samstag eine gemeinsame Erklärung über den Aufbau einer chinesisch-kambodschanischen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft in der neuen Ära veröffentlicht, ein grundlegender Konsens, den beide Seiten während des Besuchs von Hun Sun erreicht haben.

In der Erklärung heißt es: „China und Kambodscha werden unabhängig von der Entwicklung der internationalen Landschaft ihre unerschütterliche Freundschaft weiter vertiefen, eine praktische Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen und beiderseitigen Vorteil durchführen und den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft vorantreiben."

Dies entsprach dem Aufruf des chinesischen Präsidenten bei seinem Treffen mit Hun Sen. Xi Jinping betonte, dass China bereit sei, Chancen zu teilen, die Zusammenarbeit zu suchen und die Entwicklung mit Kambodscha zu fördern, und drängte darauf, in der neuen Ära eine qualitativ hochwertige Gemeinschaft mit hohem Standard zwischen China und Kambodscha aufzubauen, die eine gemeinsame Zukunft hat, um beiden Völkern mehr Nutzen zu bringen und mehr positive Energie zu Frieden, Stabilität und Entwicklung in der Region beizusteuern.

Hun Sen erklärte seinerseits, er wolle mit seinem Besuch vor drei Jahren und dem derzeitigen Besuch eine klare Botschaft aussenden, dass das kambodschanische Volk immer fest an der Seite des chinesischen Volkes stehen werde. Er versprach, sich für weitere Erfolge der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Kambodscha und China einzusetzen und gemeinsam eine kambodschanisch-chinesische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen.

Sechsfache Zusammenarbeit

Während des Besuchs von Hun Sun einigten sich beide Seiten auch auf den chinesisch-kambodschanischen Kooperationsrahmen „Sechsseitiger Diamant".

Wie der chinesische Präsident betonte, könnten beide Seiten einen Rahmen für die Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Produktionskapazitäten, Landwirtschaft, Energie, Sicherheit sowie zwischenmenschlicher und kultureller Austausch schaffen. Hun Sen stimmte dem Vorschlag Chinas für einen Kooperationsrahmen uneingeschränkt zu.

Der Kooperationsrahmen ist in der gemeinsamen Erklärung mit detaillierten Kooperationsplänen für die sechs Schwerpunktbereiche verankert.

In der Tat haben beide Seiten in einer Reihe von Bereichen bereits konkrete Maßnahmen ergriffen. Das chinesisch-kambodschanische Forum für Wirtschaft, Investitionen und Tourismus, an dem Hun Sun teilnahm, zog um die 300 Regierungs- und Wirtschaftsvertreter aus beiden Ländern an.

Ziel des Forums ist es, aktuelle Informationen über die Handels-, Investitions- und Tourismuspolitik beider Seiten zu vermitteln und eine Plattform für Diskussionen, Erfahrungsaustausch und Kontakte zu potenziellen Geschäftspartnern zu bieten, um die Zusammenarbeit zu fördern.

Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums ist China seit 11 Jahren in Folge der größte Handelspartner Kambodschas, wobei das bilaterale Handelsvolumen im Jahr 2022 erneut ein Rekordhoch erreichte und mit einem Wachstum von 17,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 16,02 Milliarden USD stieg.

Kambodscha hat auch große Hoffnungen auf eine Erholung des Tourismus gesetzt, nachdem chinesische Touristen allmählich in das südostasiatische Land zurückkehren. China war in der Zeit vor der Pandemie Kambodschas wichtigster ausländischer Tourismusmarkt.

Nach Angaben des kambodschanischen Tourismusministers Thong Khon hat sein Land im Januar 25.000 chinesische Touristen empfangen und wird versuchen, bis 2023 zwischen 800.000 und einer Million chinesische Touristen anzuziehen.

Zwei Korridore

Wie aus der gemeinsamen Erklärung hervorgeht, haben die beiden Länder auch vereinbart, sich auf den Aufbau von zwei Korridoren zu konzentrieren: den Korridor für die industrielle Entwicklung in der Provinz Sihanoukville und den Fisch-Reis-Korridor im Gebiet des Tonle Sap Sees.

Um einen Korridor für die industrielle Entwicklung zu schaffen, werde China mehr chinesische Firmen ermutigen, in Kambodscha zu investieren und die Sonderwirtschaftszone Sihanoukville (SSEZ) fördern, sagte Xi zu Hun Sen.

Die 11 Quadratkilometer große SSEZ beherbergt derzeit etwa 170 Fabriken aus aller Welt mit einer Gesamtinvestition von mehr als 1,3 Milliarden USD und schafft rund 30.000 Arbeitsplätze.

Xi drängte auf eine Zusammenarbeit in der Landwirtschaft in der Nähe von Seen und die beiden Länder vereinbarten, den Fisch-Reis-Korridor mit einem multidimensionalen, hybriden und effizienten modernen Agrarsystem aufzubauen.

Laut einem Bericht des kambodschanischen Ministeriums für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei wird China im Jahr 2022 einer der wichtigsten Importeure kambodschanischer Agrarprodukte sein. Von Januar bis November 2022 wurden etwa 689.702 Tonnen kambodschanischer Agrarprodukte nach China verschifft.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-11/A-new-era-for-the-China-Cambodia-community-with-a-shared-future-1hleq3RGKha/index.html

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-nach-65-jahren-beginnt-fur-die-chinesisch-kambodschanische-gemeinschaft-eine-neue-ara-mit-einer-gemeinsamen-zukunft-301744786.html