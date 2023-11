ESTHER BECK Public Relations

Sonnenalp Hoteliers-Unternehmerpaar erhält Branchen-Ehrenpreis «Couple of the year 2023»

Das Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp im Allgäu freut sich über die herausragende Auszeichnung des renommierten Busche Verlags, die das Hoteliers-Ehepaar Anna-Maria und Michael Fässler als das «Couple of the Year 2023» würdigt. Die Preisverleihung fand im Rahmen der 26. Gala des Verlags auf der bezaubernden Ferieninsel Sylt statt.

Die Ehrung erfolgte aufgrund der beeindruckenden Leistungen des Unternehmerpaars im Bereich wirtschaftlicher Erfolg, Traditionsbewusstsein sowie ihrer aussergewöhnlichen Leidenschaft und Kreativität, die sie sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld verkörpern.

Die Laudatio der Veranstalter betonte besonders die grosse Zahl an Stammgästen, die ein Zeugnis für die hervorragende und herzliche Gastfreundschaft der Fässlers ablegt. «Ihre Strahlkraft reicht weit über die Branche und Region hinaus, was sie zu vorbildlichen Familienunternehmern macht», so die Jury weiter.

Dr. Anna-Maria und Michael Fässler waren sichtlich gerührt über diese besondere Auszeichnung: «Diese Anerkennung erfüllt uns mit Dankbarkeit und grossem Stolz. Unsere Familie führt das Resort seit über 100 Jahren in vierter Generation, und wir sind zutiefst dankbar für diese Reise. In diesen Zeiten sind die Bündelung unserer Stärken und Talente unser grösstes Kapital, und es erfüllt uns mit Stolz, an der Spitze dieses grossartigen Teams zu stehen. Diese Auszeichnung gebührt daher auch unseren engagierten Mitarbeitenden, denen wir von Herzen für ihre tägliche Hingabe danken.»

Die Freude in der « Sonnenalp» wird durch eine weitere Auszeichnung ergänzt: Florian Wagenbach, Sternekoch und Küchenchef des Gourmetrestaurants Silberdistel (ein Michelin-Stern, 16 Punkte GaultMillau) in der «Sonnenalp», wurde im Rahmen der Busche Gala erneut zu einem der Top 50 Köche Deutschlands gewählt. Seit Mai 2022 leitet er die Silberdistel-Küche zusammen mit Sous-Chef Harald Iancic und beeindruckt die Gäste mit klassischer Gourmetküche sowie innovativen Menüs im Stil der Fusion Cuisine, die einen «Weitblick» in die kulinarische Welt bieten.

Hinweis an die Redaktionen:

Der Busche Verlag

Die Busche Verlagsgesellschaft ist ein in Dortmund ansässiger Verlag und wurde 1922 gegründet. Die Produkte bestehen aus Strassenkarten, Büchern, Magazinen, Online-Medien und mobile Applikationen. Zudem richtet Busche zahlreiche Branchenevents aus. Im Bereich der Online-Medien ist die Busche Verlagsgruppe seit 1999 tätig. Ihre Online-Medien sind Hotel- und Restaurantportale und bieten aktuelle Neuigkeiten aus den Bereichen Hotellerie und Gastronomie; wie Schlemmer Atlas, Schlummer Atlas, Tagungshotels.de, Spa-Highlights.de und weitere.

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die «Sonnenalp» als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 218-Zimmer-Resorts und der vier Alpenchalets – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten, besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt. Seit 2019 gilt das Sonnenalp Resort durch ein dreistufiges Verfahren zur Erfassung, Reduzierung und Kompensation des CO2 Ausstosses als «klimaneutrales Unternehmen».

Für Anfragen und Reservationen:

SONNENALP Resort Telefon +49 8321 272 0 E-Mail: info@sonnenalp.de Website: www.sonnenalp.de

Medienkontakt Schweiz:

ESTHER BECK PR Esther Beck / Monika Buchser Telefon +41 31 961 50 14 E-Mail: contact@estherbeck.ch Website: www.estherbeck.ch