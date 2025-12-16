Panta Rhei PR AG

BelArosa Chalet: Zeit fürs Wesentliche

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Refugium der Ruhe: BelArosa Chalet startet in die zweite Wintersaison

BelArosa Chalet: Zeit fürs Wesentliche

Das neue luxuriöse Hotelkonzept BelArosa Chalet mit seinen zehn Privat-Chalets unter einem Dach schaut auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück. Die zweite Wintersaison des Hauses startet morgen. Der Fokus liegt auf der Zeit: Me-Time mit einem Fussbadritual aus eigenem Hause, Zeitcoaching mit einer Time Expertin sowie Zeit mit den Liebsten, so lautet das erholsame Credo.

«Was gibt es Schöneres, als Zeit zu haben?», philosophiert Gastgeberin Meike -Catherine Bambach. «Genau so soll die Zeit im BelArosa Chalet in Erinnerung bleiben: mit Zeit für sich, Zeit mit den Liebsten und nach Wunsch sogar mit spannenden Impulsen zum Thema «Zeit» - dies dank den individuellen Zeitcoachings der renommierten Zeitexpertin Anna Jelen.»

Das Entscheidende ist, wie man die Zeit füllt

«Die Zeit ist immer da, sie läuft weder schneller noch langsamer, sie tickt einfach vor sich hin. Jeder Tag hat 24 Stunden – wir entscheiden, womit wir sie füllen», so die Zeitexpertin Anna Jelen. Die Wahl-Aroserin, auch bekannt durch ihren Podcast «Zeitgeflüster mit Anna», bietet exklusiv für Gäste des BelArosa Chalets individuelle Zeitcoachings an. Diese können vor dem Kaminfeuer oder bei einem Spaziergang durch die unberührte Aroser Natur stattfinden. Es sind individuelle Coachings genauso wie Gruppensessions möglich.

Am Anfang stand das Fussbad

Das Fussbad ist eines der ältesten Formen der Körperpflege und ein beliebtes Übergangsritual vom Arbeitsalltag in den Feierabend. Deshalb ist jedes Chalet neu mit einem grossen Fussbecken ausgestattet. Die Hotelière höchstpersönlich kreiert die Fussbad-Sprudeltabs aus Shea Butter mit Arve- und Weisstannen-Essenz, welche der Gast beim Check-In ausgehändigt erhält. So verfliegt die Alltagshektik gleich nach dem Einchecken und die Zeit der «Me-Time» ist eingeläutet. Fussbäder sind aber noch viel mehr, sie entspannen den ganzen Körper, regulieren die Durchblutung sowie Wärmeverteilung im Körper und fördern die Schlafqualität.

Zeit mit der ganzen Familie

Die Chalets, zwischen 95 und 210 Quadratmetern gross, sind prädestiniert für Familienzeit, sei es mit der Kleinfamilie, generationenübergreifend oder der selbstgewählten Familie bestehend aus guten Freunden. Auch vierbeinige Familienmitglieder sind herzlich willkommen und werden mit hausgemachten Leckerli und luxuriösen Betten, Bademänteln und Handtüchern von «Cloud7» verwöhnt. Es gibt genügend Platz für Rückzug und jede Menge Raum für gemeinsame Momente: bei einem guten Essen und einem edlen Tropfen aus dem hauseigenen Weinkeller, vor dem knisternden Kaminfeuer, in der Privatsauna oder bei einem Schwumm im privaten Infinitypool.

Die Wintersaison im BelArosa Chalet dauert vom 17. Dezember 2025 bis zum 6. April 2026. Eine Übernachtung kostet zwischen CHF 1’400 bis CHF 3'600, Mindestaufenthalt beträgt zwei Nächte.

Der Zeit auf der Spur: Coaching mit Zeitexpertin Anna Jelen

Bei den 90- oder 180-minütigen Coachings wird über das Thema Zeit reflektiert. Dabei werden spannende Impulse und praktische Tipps für den Umgang mit der Zeit im Alltag vermittelt. Die Coachings finden entweder im Chalet oder bei einem Spaziergang in der Aroser Natur statt, je nach Kundenwunsch. Sie können auch verschenkt werden.

Angebot «Kleine Zeiten»:

90 Minuten

Einzelcoaching

CHF 500

Angebot «Grosse Zeiten»:

180 Minuten

Einzel- oder Gruppencoaching

CHF 1’000

Medienkontakt:

Meike-Cathérine Bambach, Direktorin BelArosa Chalet m.bambach@belarosa-chalet.ch * T 081 378 89 89

Medienstelle c/o Panta Rhei PR Dr. Reto Wilhelm, r.wilhelm@pantarhei.ch * T 044 365 20 20