London-Heathrow bekommt 2026 eine neue Air France Lounge

Im Frühjahr 2026 eröffnet Air France am Terminal 4 des Flughafens London-Heathrow eine neue Lounge, welche ganz im Zeichen französischer Gastfreundschaft steht. Der exklusive Bereich ist der Kundschaft der Klassen «La Première», «Business» (ausgenommen Business-Light-Tarife) und «Flying Blue Elite Plus» sowie berechtigten Reisenden vorbehalten, die mit KLM und SkyTeam-Partnerfluggesellschaften fliegen.

Die neue Lounge wurde vollständig von den Teams von Air France in Zusammenarbeit mit der Agentur SGK Brandimage entworfen. Sie umfasst eine Fläche von 750m² und bietet rund 150 Sitzplätze. Die Gäste erwartet unter anderem französische Haut Cuisine sowie eine geräumige Bar mit erlesenen französischen Weinen und Champagnern. Darüber hinaus stehen spezielle Spa- und Entspannungsbereiche sowie ein Arbeitsbereich zur Verfügung. Die neue Lounge bietet Reisenden vor dem Boarding oder zwischen zwei Flügen eine Oase der Ruhe und Eleganz.

Als strategisch wichtiger Flughafen im Mittelstreckennetz von Air France bietet die Fluggesellschaft in diesem Winter bis zu sieben Flüge täglich zwischen London-Heathrow und Paris-Charles de Gaulle an. Über den Pariser Hub können Passagiere so alle Ziele des globalen Streckennetzes erreichen. Ab dem 29. März 2026 wird Air France zudem den Flughafen London-Gatwick mit zwei täglichen Flügen ab Paris-Charles de Gaulle anfliegen.

Über Air France

Air France repräsentiert Frankreich seit 1933 weltweit. Mit Aktivitäten in den Bereichen Passagierbeförderung, Frachttransport und Flugzeugwartung ist Air France eine wichtige Akteurin im Luftverkehr. Mehr als 40'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür, jeder Kundin und jedem Kunden ein einzigartiges Reiseerlebnis zu bieten.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia bilden die Air France-KLM-Gruppe. Die Gruppe stützt sich auf ihre leistungsstarken Drehkreuze in Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schiphol, um ein umfangreiches internationales Streckennetz anzubieten. Ihr Vielfliegerprogramm Flying Blue hat über 30 Millionen Mitglieder. Air France und KLM sind Mitglieder der SkyTeam-Allianz, der insgesamt 19 Fluggesellschaften angehören.

Air France hat sich ehrgeizige Ziele im Bereich der nachhaltigen Entwicklung gesetzt und arbeitet daran, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und Projekte zu unterstützen, die Kohlenstoff aus der Atmosphäre in natürlichen Kohlenstoffsenken absorbieren und speichern. Im Rahmen des Programms «Air France ACT» hat sich das Unternehmen verpflichtet, seine CO2-Emissionen pro Passagierkilometer bis 2030 um 30 Prozent gegenüber 2019 zu reduzieren. Dieses Ziel wird durch umfangreiche Investitionen in die Flottenerneuerung mit treibstoffeffizienteren Flugzeugen, die Entwicklung und Verwendung von nachhaltigerem Flugtreibstoff und die allgemeine Einführung von Ökopilotierung unterstützt.

