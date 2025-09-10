Swixx BioPharma

LUNDBECK WÄHLT SWIXX ALS WICHTIGSTEN PARTNER FÜR EINE TRANSFORMATIVE MULTIREGIONALE VEREINBARUNG

Baar, Schweiz (ots/PRNewswire)

Die Partnerschaft erstreckt sich über drei Regionen und positioniert Swixx als starken Akteur im Bereich der ZNS-Therapie

Baut auf dem globalen Pharmatrend des Outsourcings von Zugang und Vermarktung in den Schwellenländern auf

Unterstreicht die Bedeutung von Swixx in Lateinamerika und nutzt den Eintritt von Swixx in den israelischen und türkischen Markt

Die Swixx BioPharma AG, eine globale Handelsplattform, die sich der weltweiten Bereitstellung innovativer Medikamente verschrieben hat, gibt heute gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen die Unterzeichnung von Vertriebs- und Dienstleistungsvereinbarungen mit H. Lundbeck A/S bekannt. Im Rahmen dieser Vereinbarungen wird Swixx mit dem Vertrieb und der Vermarktung des gesamten Portfolios von Lundbeck in ausgewählten Märkten in den folgenden drei Regionen beauftragt: Südosteuropa (SEE einschließlich Israel und Russland), die Türkei und Lateinamerika.

Die Partnerschaft ist als Full-Service-Unterstützung für alle Produkte des Zentralnervensystems (ZNS) konzipiert, die derzeit von Lundbeck in diesem Gebiet vermarktet werden, und ist auf die Besonderheiten jedes Marktes abgestimmt. Dazu gehören Medikamente zur Behandlung von psychiatrischen Erkrankungen wie schweren depressiven Episoden und Schizophrenie sowie eine neuartige Therapie zur Prophylaxe von Migräne. Swixx wird auch den Zugang von Patienten und Ärzten zum ausgereiften Portfolio von Lundbeck unterstützen, darunter mehrere bekannte Medikamente.

Jean-Michel Lespinasse, CEO von Swixx, kommentierte: „Wir fühlen uns sehr geehrt, von Lundbeck als strategischer Partner in drei Regionen ausgewählt worden zu sein. Diese Entscheidung spiegelt den allgemeinen Wandel wider, den wir in der gesamten Pharmaindustrie beobachten, wo Outsourcing in den Schwellenländern zu einer strategischen Ausrichtung für zukünftiges Wachstum wird. Diese Partnerschaft ist für Swixx wirklich transformativ. Erstens ermöglicht uns die Partnerschaft eine neue Dimension der Geschäftstätigkeit, da sie sich über drei wichtige Regionen erstreckt. Zweitens positioniert sie uns als starken Akteur im Bereich der ZNS-Therapeutika. Drittens können wir dadurch neue Positionen für diejenigen Lundbeck-Mitarbeiter schaffen, die ihre Karriere bei Swixx fortsetzen möchten. Wir werden neue Talente einstellen und gleichzeitig das wertvolle Know-how bewahren, das einen reibungslosen Übergang und die vollständige Geschäftskontinuität gewährleistet. Diese Partnerschaft zeigt, wie lokale und therapeutische Expertise in Verbindung mit Übergangskenntnissen neue multiregionale Möglichkeiten eröffnen kann. Wir betrachten dies als einen einzigartigen Präzedenzfall und Maßstab dafür, wie Outsourcing nicht nur operativ, sondern auch als strategisches Modell zur Schaffung langfristiger Werte eingesetzt werden kann."

Dr. Dezso Martha, COO der europäischen Märkte von Swixx, fügte hinzu: „Lundbeck hat sich im Bereich des Zentralnervensystems eine gut etablierte und langjährige Präsenz aufgebaut, und wir sind stolz darauf, dieses Erbe fortzuführen. Um unsere Fähigkeit zur Unterstützung dieser strategischen Partnerschaft zu stärken, werden wir innerhalb der Swixx-Organisation eine eigene Geschäftseinheit für den Bereich Zentralnervensystem einrichten." Dr. Marek Vasicek, COO of International markets / Expansion, fuhr fort: „Diese Partnerschaft stärkt unsere internationale Präsenz und unterstützt unser Bestreben, sowohl neue als auch ausgereifte Portfolios auszubauen. Wir freuen uns darauf, die Therapien von Lundbeck mehr Patienten zugänglich zu machen und dabei unsere kommerzielle Plattform und lokale Expertise für eine nahtlose Kontinuität und Expansion zu nutzen." Pascal Forget, Executive Regional General Manager LATAM, fügte hinzu: „Diese Partnerschaft umfasst wichtige Gebiete in Lateinamerika, darunter vier strategische Märkte: Argentinien, Chile, Kolumbien und Mexiko. Sie stärkt unsere Führungsposition im Bereich des Zentralnervensystems in der gesamten Region weiter. Darüber hinaus möchten wir durch die Aufnahme neuer Talente von Lundbeck in unser Unternehmen unser kollektives Fachwissen bereichern und das Wachstum im Bereich des Zentralnervensystems beschleunigen."

Charl van Zyl, President und CEO von Lundbeck, kommentierte: „Ich freue mich, dass wir eine wichtige Partnerschaft mit Swixx bekannt gegeben haben. Nach sorgfältiger Überlegung haben wir uns für Swixx entschieden, da das Unternehmen über eine starke regionale Präsenz, bewährte Fachkompetenz und eine kulturelle Übereinstimmung mit unseren Werten verfügt. Wir sind zuversichtlich, dass Swixx ein hervorragender Vertreter für Lundbeck sein wird, um den Zugang der Patienten zu unseren Medikamenten sicherzustellen und zu erweitern."

Informationen zu H. Lundbeck A/S

Lundbeck ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Gesundheit des Gehirns konzentriert. Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in der Neurowissenschaft setzen wir uns dafür ein, das Leben von Menschen mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen zu verbessern.

Hirnstörungen betreffen einen großen Teil der Weltbevölkerung, und die Auswirkungen sind in der gesamten Gesellschaft zu spüren. Angesichts der rasanten Fortschritte im Verständnis der Biologie des Gehirns sehen wir es als unsere Aufgabe an, die Gesundheit des Gehirns zu fördern, indem wir neugierig nach neuen Behandlungsmöglichkeiten forschen.

Als fokussierter Innovator streben wir danach, mit unseren Forschungs- und Entwicklungsprogrammen einige der komplexesten neurologischen Herausforderungen anzugehen. Wir entwickeln transformative Medikamente für Menschen, für die es nur wenige oder gar keine Behandlungsmöglichkeiten gibt, und erweitern dabei unser starkes Erbe in den Bereichen Psychiatrie und Neurologie auf die Bereiche Neuro-Spezialgebiete und seltene neurologische Erkrankungen.

Wir engagieren uns für die Bekämpfung von Stigmatisierung und setzen uns für mehr Gesundheitsgerechtigkeit ein. Wir sind bestrebt, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, indem wir einen positiven Beitrag für Patienten, ihre Familien und die Gesellschaft insgesamt leisten.

Lundbeck beschäftigt rund 5.700 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern, und unsere Produkte sind in über 80 Ländern erhältlich. Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen, unsere Unternehmensseite zu besuchen und sich mit uns über LinkedIn zu verbinden.

Informationen zur Swixx Group

Die Swixx Group ist eine der größten Vermarktungsplattformen, die das Portfolio von Pharmaunternehmen in den Märkten vertritt, in die diese nicht eintreten oder aus denen sie sich zurückziehen möchten. Die Swixx-Unternehmensgruppe und ihre Tochtergesellschaften sind in mehreren Ländern in Mittel- und Osteuropa, Griechenland, Eurasien und mehreren GUS-Staaten, im Nahen Osten und in Lateinamerika tätig. Mit einer Präsenz in 46 Ländern, mehr als 1.700 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2024 ist die Group eine der am schnellsten wachsenden unabhängigen Vermarktungsplattformen für Biopharma weltweit. Swixx hat herausragende Talente aus den Bereichen seltene Krankheiten, Onkologie-Hämatologie, Spezialgebiete, Impfstoffe und Selbstmedikation unter einem Dach versammelt. Für weitere Informationen über Swixx besuchen Sie bitte: www.swixxbiopharma.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2767325/Swixx_BioPharma_Award.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2767324/Swixx_BioPharma_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lundbeck-wahlt-swixx-als-wichtigsten-partner-fur-eine-transformative-multiregionale-vereinbarung-302552308.html