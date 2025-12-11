Panta Rhei PR AG

KLM Cityhopper rüstet alle Embraer 195-E2-Flugzeuge auf

Am 6. Dezember 2025 startete die erste aufgerüstete Embraer 195-E2 der KLM Cityhopper zu ihrem Flug nach Porto. Alle 22 Embraer 195-E2 werden mit vier zusätzlichen Sitzen in der Economy Class ausgestattet. Dadurch kann KLM Cityhopper mehr Passagiere transportieren und die Einnahmen steigern. Gleichzeitig sinken die CO ₂ -Emissionen pro Passagier um drei Prozent im Vergleich zur bisherigen Konfiguration der E195-E2.

Flottenmodernisierung: Mehr Sitze, kontinuierliche Umrüstung

Bis Juni 2026 werden insgesamt 22 Flugzeuge umgerüstet, wodurch die Kapazität von 132 auf 136 Sitze erhöht wird. Auch die derzeit in Twente geparkten Flugzeuge erhalten nach ihrer Rückkehr die neue Kabinenausstattung. Somit wird alle fünf Arbeitstage ein Flugzeug umgerüstet.

Effizienteres Catering spart Gewicht und Kerosin

Die Aufrüstung wird durch die Verkleinerung der Bordküche und die Optimierung ihrer Bestückung ermöglicht. Dies reduziert das Catering-Gewicht auf jedem Flug. KLM Cityhopper wird diesen neuen Catering-Prozess nun in ihrer gesamten Flotte einführen, was zu einer jährlichen Reduzierung des Catering-Gewichts um 5 Millionen Kilogramm führen wird. Dadurch können bis zu 160'000 Kilogramm Kerosin pro Jahr eingespart werden.

Mitarbeiterorientierte Optimierung bei vollem Passagierkomfort

Die Mitarbeitenden von KLM Cityhopper waren aktiv an dieser Prozessverbesserung beteiligt, um sicherzustellen, dass das neue Layout für die Crew praktikabel ist. Passagierkomfort und Bordcatering-Angebot bleiben unverändert.

