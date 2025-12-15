Panta Rhei PR AG

IGEHO-Premiere und neue Features: Mercanto gestaltet die Branche aktiv mit

Rothenburg, 15. Dezember 2025 – Mercanto zieht nach der IGEHO 2025 eine positive Bilanz: Der digitale B2B-Markplatz war erstmals auf der Branchenmesse vertreten und nutzte den persönlichen Austausch, um Messebesucher:innen das Mercanto-Konzept und seine Funktionalitäten anschaulich näherzubringen. Um Mercanto für die Nutzer:innen noch zugänglicher zu gestalten, wartet der Online-B2B-Marktplatz ab sofort mit einem erweiterten Sprachangebot und einem ausgebauten Inventurmodul auf.

Mercanto war dieses Jahr erstmals mit einem Stand an der IGEHO präsent und blickt positiv auf die Premiere zurück: Die individuelle Beratung durch das sechsköpfige Expertenteam und die Gelegenheit, die Plattform selbst zu testen, stiessen bei den Besucher:innen auf grosses Interesse. Im persönlichen Austausch liess sich der Marktplatz-Gedanke und insbesondere die einfache Verknüpfung mit Lieferanten via Mercanto anschaulich vermitteln. Zufrieden zeigt sich auch Tobias Felbecker, Geschäftsführer von Mercanto: «Die Feedbacks der Besucher:innen an unserem Stand zeigen klar, dass digitale Bestellprozesse einem wachsenden Bedürfnis entsprechen. Die Gespräche mit Interessierten und bestehenden Nutzer:innen helfen uns dabei, ihre Anliegen noch besser zu verstehen und Mercanto ihren Bedürfnissen entsprechend laufend weiterzuentwickeln.»

Mercanto neu viersprachig und mit zusätzlichen Inventurfunktionen

Mit zwei aktuellen Neuerungen vereinfacht Mercanto die Nutzung seines Online-B2B-Marktplatzs wesentlich. Zum einen steht die Benutzeroberfläche von Mercanto ab sofort in vier Sprachen bereit. Neben Deutsch und Französisch sind auch Italienisch und Englisch verfügbar. Ein Pluspunkt, insbesondere für Nutzer:innen im Tessin oder solche ohne Kenntnisse der Schweizer Landessprachen. Die Produktdaten werden weiterhin in der von den Lieferanten angebotenen Sprache dargestellt. Pünktlich zur Inventursaison hat Mercanto auch sein kostenfreies Inventurmodul um eine neue Funktion erweitert: Mit der individuellen Kontenplanverwaltung können Nutzer:innen neu individuelle Kontenpläne hinterlegen, in die alle Produkte aus dem Mercanto-Datenbestand automatisch übernommen werden. Standardisierte Kontenpläne aus dem Bäckerei-, Gastronomie- und Gesundheitswesen bringen zusätzliche Vereinfachungen. Um den optimalen Einsatz der Inventur- und Kontenplanfunktionen sicherzustellen, bietet die Mercanto Academy kostenfreie Schulungen an.

Mercanto auf einen Klick: grosse Vielfalt, neue Möglichkeiten, maximale Datensicherheit

Mercanto bringt auf seinem digitalen Marktplatz Anbieter:innen und Abnehmer:innen aus Food, Non-Food und Healthcare effizient zusammen. Kunden haben mit einem einzigen Login die Sortimente, Marktinformationen und Kampagnen aller ihrer Lieferanten übersichtlich vor sich und profitieren von einem vereinfachten Bestellvorgang. Wollen Kunden neue Geschäftsbeziehungen eingehen, können sie direkt Anfragen an Lieferanten senden. Anbietern eröffnet Mercanto einen Absatzkanal, der ihnen einen direkten Zugang zu einem breiten Kundenkreis aus verschiedenen Branchen erschliesst. Sie gestalten ihren Auftritt auf Mercanto nach ihren Wünschen und profitieren von unterstützenden Marketingaktivitäten. Dabei bleibt die Sortiments- und Preisgestaltung jederzeit in ihren Händen. Zudem können Abnehmer selbst zu Anbietern werden, wodurch sich ihnen zusätzliche Sales-Möglichkeiten erschliessen. Mercanto agiert zukunftssicher und garantiert maximale Datensicherheit.

Kontakt für Fragen Michael Drebes, Leitung Marketing & Academy Telefon: +41 41 289 85 60, E-Mail: michael.drebes@mercanto.ch www.mercanto.ch