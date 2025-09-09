Panta Rhei PR AG

Kostenloses Highspeed-WLAN jetzt auf Air France-Flügen verfügbar

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Kostenloses Highspeed-WLAN jetzt auf Air France-Flügen verfügbar

Der im Herbst 2024 angekündigte wegweisende WLAN-Service an Bord von Air France-Flügen ist nun in Betrieb: Das Unternehmen stattet das fünfte Flugzeug seiner Flotte mit Highspeed-WLAN aus, sodass Passagiere eine kostenlose, hochwertige Internetverbindung geniessen können, die stabil, schnell und sicher ist. Mit dieser Innovation ist Air France die erste grosse europäische Fluggesellschaft, die einen solchen Service an Bord anbietet. Das Unternehmen plant, diesen Service bis Ende des Jahres auf 30 Prozent seiner Flotte und bis Ende 2026 auf seiner gesamten Flotte anzubieten.

Der neue Service ist in allen Reiseklassen kostenlos und kann ganz einfach über das Flying Blue-Konto* genutzt werden. Vor einigen Tagen wurden zwei Embraer 190 und zwei Airbus A220 mit Highspeed-WLAN ausgestattet. Diese Woche wird ein Airbus A350 mit dieser Technologie ausgestattet, was deren Einführung im Langstreckennetzwerk markiert. Als wichtigen Schritt in der Aufwertung ihres Angebots führt Air France den Service schrittweise in der gesamten Flotte ein, darunter erstmals auch in ihren Regionalflugzeugen.

Während des Fluges können Kundinnen und Kunden an Bord der entsprechend ausgestatteten Flugzeuge ganz einfach mit ihren Familien und Freunden in Kontakt bleiben, weltweite Nachrichten in Echtzeit verfolgen, TV-Sendungen, Filme und Serien streamen und sogar Multiplayer-Videospiele spielen. Der neue Service ist über Smartphones, Tablets und Laptops zugänglich und unterstützt die gleichzeitige Verbindung mehrerer Geräte.

Fluggäste können auf den Service zugreifen, indem sie sich bei ihrem Flying Blue-Konto* anmelden, dem Vielfliegerprogramm der Air France-KLM-Gruppe. Wer noch kein Flying Blue-Konto hat, kann direkt an Bord mit wenigen Klicks kostenlos ein Konto erstellen.

Air France wird bis Ende des Jahres auf 30 Prozent ihrer Flotte und bis Ende 2026 auf ihrer gesamten Flotte Highspeed-WLAN anbieten. Während dieser Übergangsphase gibt es an Bord von Flugzeugen, die noch nicht mit Highspeed-WLAN ausgestattet sind, weiterhin eine Internetverbindung – einen kostenlosen «Messaging»-Pass für Flying Blue-Mitglieder und eine kostenpflichtige Option** für andere Nutzungen.

Um diesen wegweisenden Service anbieten zu können, ist Air France eine Partnerschaft mit Starlink eingegangen, dem weltweit führenden Anbieter von Konnektivitätslösungen. Starlink bietet Highspeed-Internet mit geringer Latenz, das über ein umfangreiches Netzwerk von Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn bereitgestellt wird, um eine zuverlässige Verbindung während des Fluges zu gewährleisten.

*La Première-Kunden können weiterhin direkt eine Verbindung herstellen.

** Kostenloses Angebot für Flying Blue Ultimate- und La Première-Kunden.

Über Air France

Air France versteht sich seit 90 Jahren als Botschafterin der französischen Reisekunst und lässt Frankreich in der ganzen Welt erstrahlen.

Air France hat sich verpflichtet, ihren CO2-Fussabdruck zu reduzieren. Durch die Modernisierung ihrer Flotte, die verstärkte Integration nachhaltiger Flugkraftstoffe und den Einsatz von Öko-Pilotpraktiken will die Fluggesellschaft ihre CO2-Emissionen pro Passagierkilometer bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 30 Prozent senken.

Wann immer möglich, bietet Air France ihren Kundinnen und Kunden umweltfreundlichere Mobilitätslösungen an, darunter auch intermodale Lösungen in Zusammenarbeit mit der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF.

Weitere Informationen über das Engagement von Air France im Bereich der nachhaltigen Entwicklung gibt es unter corporate.airfrance.com/en/sustainable-development oder auf der Plattform X unter @AFnewsroom.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch