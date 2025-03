Fürstentum Liechtenstein

Internationaler Tag der Frau: Abschied von alten Zöpfen

Vaduz (ots)

Zum Internationalen Tag der Frau luden das Amt für Soziale Dienste, Abteilung Chancengleichheit, und der Verein Frauen in guter Verfassung am Samstag, 8. März 2025, in den SAL - Saal am Lindaplatz Schaan ein.

Im Mittelpunkt stand ein Konzert des ersten feministischen Jodelchors der Welt mit dem klingenden Namen "Echo vom Eierstock". Regierungsrat Manuel Frick überbrachte die Grussworte der Regierung anlässlich des Weltfrauentags. In seiner Rede führte er aus, dass es ihm in seiner Amtszeit wichtig gewesen sei, die Gleichstellung von Frau und Mann weiter voranzubringen. Darunter falle die Gleichstellungsstrategie, die letztes Jahr mit breiter Beteiligung erarbeitet wurde. Sie werde nach ihrer voraussichtlichen Finalisierung im Verlauf des Jahres einen Meilenstein in der Gleichstellungspolitik in Liechtenstein bilden.

Schluss mit verstaubten Rollenbildern

Nach weiteren Begrüssungsworten und der Einführung zur Entstehung des feministischen Jodelchors legten die Jodlerinnen aus der Innerschweiz los. Mit ihren modernen Liedtexten räumten die Sängerinnen auf mit stereotypen Mannsbildern, herzigen "Frauelis", lieben "Müetis" und bösen Gattinnen. Sie schminkten das romantische Alpleben ab und näherten sich jodelnd der heutigen Lebensrealität.

Raum für Begegnungen und Austausch

Im Anschluss luden die Veranstalterinnen zum Apéro ein und boten den Gästen Raum für Begegnung und angeregten Austausch.