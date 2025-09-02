Panta Rhei PR AG

1043 neue KV-Lernende an der Wirtschaftsschule KV Zürich

Gelungener Start ins Schuljahr 2025/2026

Seit dem 18. August absolvieren 1043 neue Lernende die kaufmännische Lehre an der Wirtschaftsschule KV Zürich. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die grösste kaufmännische Berufsschule der Schweiz eine leicht rückläufige Gesamtzahl neuer Lernender, mit einem erneuten Zuwachs im EFZ mit Berufsmaturität. Darüber hinaus ist im August Elias Birchmeier als Prorektor BM1 neu zur Schulleitung gestossen.

Mit 1043 neuen Lernenden startete die Wirtschaftsschule KV Zürich erneut mit einer hohen Anzahl Auszubildender ins Schuljahr 2025/26, obwohl die Gesamtzahl im Vergleich zum Vorjahr (2024/25: 1120) leicht tiefer ausfällt. 707 (2024/25: 812) der angehenden Kaufleute wählten das Ausbildungsmodell «Kaufmann/Kauffrau EFZ», 336 entschieden sich für die KV-Lehre mit integrierter Berufsmaturität (BM), was einem erneuten Zuwachs entspricht (2024/25: 308).

Ein Neuzugang und eine Premiere

Seit August verstärkt Elias Birchmeier als Prorektor BM1 die Schulleitung. Er ist seit zwölf Jahren als Lehrperson Wirtschaft und Recht sowie Finanz- und Rechnungswesen an der Schule tätig. Zudem wirkte Birchmeier als Beauftragter Bilingualer Unterricht beim Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich. Zum ersten Mal finden in diesem Schuljahr QV-Prüfungen nach den Vorgaben der KV-Reform 2023 statt. So wie sich die neue Lehre auf Handlungskompetenzen fokussiert, konzentrieren sich die schulischen Abschlussprüfungen auf konkretes berufliches Knowhow. In anwendungsorientierten Prüfungsaufgaben sollen sich die Lernenden in berufsrelevanten Situationen bewähren, wobei nebst Wissen und Verständnis auch verschiedene Fertigkeiten geprüft werden.

Schulleitung Wirtschaftsschule KV Zürich

Christian Wölfle, Rektor

Lukas Hauser, Stv. Rektor und Co-Leiter EFZ

Manon Geimer, Co-Leiterin EFZ

Elias Birchmeier, Berufsmaturität 1 (neu)

Benjamin Wetter, Berufsmaturität 2

Helene Berek, Personalentwicklung und -einsatz

Michael Hönig, Digitalität und Lernräume

Philipp Baer, Finanzen und Services

