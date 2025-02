RTLZWEI

Neue RTLZWEI Doku-Soap am 5. März "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story"

München (ots)

Ein Traum geht in Erfüllung - Kader Loth eröffnet eigenen Schönheitssalon

Vor der Eröffnung stehen Kader und Isi vor einigen Herausforderungen

Am 5. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und ab dem 26. Februar im Premium-Bereich auf RTL+.

In der neuen Doku-Soap "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story" erfüllt sich Kader ihren Lebenstraum. Sie eröffnet einen Beautysalon in Berlin. Immer an ihrer Seite: Ehemann Isi. Er greift seiner Gattin unter die Arme und unterstützt sie, wo er nur kann. Dennoch stehen die beiden vor einigen Herausforderungen. Wird das Power-Couple alles meistern oder droht der Traum schon vor der Eröffnung zu zerplatzen? "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story" läuft am 5. März 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Kader und Isi haben eine neue Geschäftsidee: ein Beautysalon im Zentrum von Berlin. Damit soll es den beiden nicht nur finanziell besser gehen, sondern für Kader erfüllt sich auch ein Lebenstraum. Nichts passt wohl besser zu der Reality-Ikone als Schönheit, Glanz und Glamour. Voller Motivation starten die beiden ihr Vorhaben.

Eine passende Location ist schnell gefunden. Doch während Kader schon von ihrem stilvollen Schönheitssalon mit Marmorböden und hochwertige Kosmetikprodukten träumt, sorgt sich Isi um etwas völlig anderes. Mit einem Budget von 50.000 Euro sind die Renovierungsarbeiten mitsamt Möbelshopping knapp geplant. Wird das Geld für Kaders Wunschsalon ausreichen?

Nicht nur die Finanzierung stellt eine Hürde dar, sondern auch der Umbau. Kader und Isi sind keine Heimwerker-Profis. Leider hängen sie auch im Zeitplan hinterher und die Möbel werden nicht zum vereinbarten Zeitpunkt geliefert. Ihren Frust lässt die Reality-Ikone an ihrem Ehemann raus. Wird ihre Beziehung das Projekt Beautysalon überstehen und die Geschäftsidee ein Erfolg?

"Alles im Loth! Die Kader und Isi Story" am 5. März um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Das Format wird von Picture Puzzle Medien GmbH & Co. KG produziert. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story":

Reality-Ikone Kader Loth und ihr Ehemann Isi stellen sich einer neuen Herausforderung: Mitten in Berlin möchte Kader einen eigenen Schönheitssalon eröffnen. Denn wer hätte mehr Kompetenz in Sachen Beauty als Kader? Doch neben Glanz und Glamour erwarten das Paar auch zahlreiche Hürden - von der Budgetplanung, der luxuriösen Inneneinrichtung, Termindruck bei der Eröffnung bis hin zu den Herausforderungen ihrer turbulenten Beziehung.